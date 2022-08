"No podemos separarnos del pueblo": el mensaje de Petro a sus ministros

Luego de ofrecer un discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro se dirigió hacia la Casa de Nariño, donde tuvo lugar la posesión oficial de cada uno de los ministros nombrados hasta el momento.

Desde allí, el mandatario se dirigió también a los jefes de cada una de las carteras y los objetivos que se deberán trazar durante su gobierno. Entre otras cosas, destacó el trabajo que deben encaminar los ministros y la juventud.

“Nosotros no podemos fallar”

“Este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no retórico, discursivo, no es de maquillaje”.

Se refirió, entre otras cosas, a varias reformas y confesó haberse dado cuenta de que “hay entidades que no tienen nada que ver con los ministerios”, dijo que es tal la inconformidad que “habría que reformar si el Congreso quisiera, pero hay una complejidad que no me parece eficaz en muchos de los terrenos que ahora nos toca abordar”.

Sugirió que en la mayoría de los viceministerios se podría ubicar “a la juventud”, argumentando que “tienen que hacer la escuela, pero sin regalarla. Tienen que tener poder”.

Quien nos hizo ganar la Presidencia son los jovencitos

“Nuestras responsabilidades son grandes. Sobre nosotros descansa en cierta forma un equilibrio de la Nación (…) Nosotros no podemos separarnos del pueblo”.