El señalamiento del ministro del Interior al presidente del Senado: "Ha pasado a ser jefe de la oposición"

En diálogo con Noticias RCN, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió tensión política entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso. El ministro hizo hincapié en que la confrontación principal radica con el presidente del Senado, quien, según él, ha dejado de presidir con imparcialidad.

“De alguna manera ha dejado de presidir las sesiones del Congreso de la República con imparcialidad, con independencia, como es su deber y como el gobierno lo considera y ha pasado de alguna manera a ser jefe de la oposición desde la presidencia del Congreso”, dijo el ministro.

“Lo que es claro es que el Gobierno Nacional en las últimas sesiones de la presidencia del Senado, de la plenaria del Senado, no ha tenido garantías para que se puedan dar los debates de una manera amplia, de una manera detallada, de proyectos muy importantes para el país”, añadió.

Sobre el hundimiento de la reforma política

"Lamentablemente, aquí no podemos desviar la atención. La única responsabilidad de que no hubiéramos podido debatir el acto legislativo de la reforma política, darle una oportunidad, es del presidente del Senado".

"Desde el miércoles pasado la reforma ha debido ser puesta en el orden del día, encabezando el orden del día porque se trataba de una reforma constitucional. Cualquier mesa directiva lo hubiera hecho. No lo pusieron el miércoles, lo pusieron el jueves en un lugar atrás en la agenda. El lunes lo pusieron de octavo, lo desplazaron hasta el décimo".

"Privilegiaron, y es respetable, los proyectos parlamentarios. No quisimos como gobierno, precisamente por el respeto al Congreso, alterar el orden del día para no dejar atrás proyectos de iniciativa parlamentaria. Lamentablemente, esa decisión del presidente del Congreso llevó a que ni siquiera se hubiera podido debatir".

¿Presión al Congreso con la presencia de ministros que no tienen relación con las reformas?

“Me parece increíble que se debate la presencia de los ministros en el recinto del Congreso de la República. A veces se critica a los ministros precisamente porque no van al Congreso, porque no tienen diálogo con el Congreso”.

“Muchas veces se ha señalado al Gobierno de tener una mala relación con el Congreso, de no tratar de concertar. Y ahora que los ministros van, es su derecho, es su deber asistir al Congreso de la República, pues ahora se genera un debate que francamente me parece que no tiene ningún sentido”.

Juan Fernando Cristo y el anuncio del presidente Petro sobre el cambio de ministros

"El presidente de la República ha anunciado que va a haber un ajuste ministerial que tampoco hay que darle más trascendencia a la que tiene. Es absolutamente natural. Se acerca el periodo de inhabilidades para las elecciones del Congreso, elecciones presidenciales".

"Seguramente habrá salida de ministros, seguramente habrá recomposición del gabinete. Esperemos saber las decisiones que tome el jefe de Estado. Por el momento estamos concentrados".