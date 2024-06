"A mí me da miedo porque tú eres mujer": el testimonio de una familia tras el feminicidio de una de sus integrantes

En las últimas semanas Bogotá se ha visto sacudida por varios feminicidios o delitos contra la violencia de la mujer. Stefany Barranco, Celeste y Natalia Vásquez son solo algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en los últimos 20 días en la capital de la ciudad, víctimas de la violencia de género.

Tan solo el 12 de junio,se dio un intento de feminicidio a plena luz del día en una vía pública de Kennedy, la tragedia fue evitada por los transeúntes que al ver los hechos se abalanzaron sobre el hombre que con arma blanca atacó en repetidas ocasiones a una mujer.

Esta es la historia de una familia que busca recuperarse tras perder a una de sus integrantes debido a uno de los 62 feminicidios cometidos este año en Colombia.

El feminicidio de Leyli Deyanira Ramírez en Bogotá

Leyli Deyanira Ramírez, era una migrante venezolana de 45 años de edad, tenía tres hijos. Fue asesinada el 4 de agosto de 2022 por un hombre con quien sostuvo una relación amorosa por varios meses.

“Mi sobrino me llamó para decirme. Lo único que le entendí fue; me la mataron, tía, me mataron a mi mamá”, recuerda Lady Riera, hermana de Leyli.

Según cuenta Lady, Layli tuvo tres heridas, una de ellas fue en la yugular, que fue la que terminó con la vida de la mujer asesinada en un pagadiario de la localidad de Santa Fe.

Si bien el feminicida está en la cárcel pagando condena, la familia de Leyli sigue con el dolor en el pecho, entre ellas la hija menor de la mujer que vio su vida transformada de una manera abrupta.

“Era la bebé, como le decía mi hermana, sus hermanos siempre estaban ahí al pendiente. Ahora no, ella pasó a ser la hermana mayor, la hermana mayor de dos chicos, uno de 11 años y uno de ocho años que son mis hijos. Pasó a ser la tía”, explica la hermana de Leily.

Las secuelas en la vida de la familia de Leyli Deyanira Ramírez tras su feminicidio

Tras el crimen contra Leyli, y por salud de su sobrina, Lady decidió sacar el televisor de su casa para que la pequeña, que perdió a su papá en un accidente automovilístico en 2010, no viera noticias, sin embargo, ella sigue buscando información, en especial, sobre feminicidios.

“Cuando escucha que alguien dice; ay, mataron a una mujer ella pregunta ¿y dejó hijos?”, cuenta Lady.

No solo los hijos de Leyli se vieron afectados por el feminicidio, incluso, el temor por la violencia contra la mujer se extendió a los hijos de Lady.

La mujer, que ahora es activista contra la violencia de género, cuenta que su hijo de 11 años le ha expresado en varias ocasiones su temor por los feminicidios en Bogotá.

“Mami tú sales a las 4 de la mañana y a mí me da miedo porque tú eres mujer. Allá en Bogotá matan muchas mujeres”, asegura que le dice Lady.

Por ahora, esta mujer debe seguir adelante teniendo a cargo a sus hijos y a los hijos de su hermana. Ahora lucha como líder por una equidad de género y por defender los derechos de las mujeres por caminar de manera libre y tranquila sin esconderse y desde la posición de víctima directa trabaja por evitar que en otra familia se refleje su tragedia.