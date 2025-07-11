CANAL RCN
Colombia

Reconocido influencer fue asesinado en Floridablanca: esto es lo que se sabe

El crimen sucedió sobre las 12:00 de la madrugada de este 7 de noviembre de 2025. ¿Qué han conocido las autoridades?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
03:15 p. m.
Santander y todo Colombia se encuentran consternados debido a que un reconocido creador de contenido fue asesinado a tiros en la madrugada de este 7 de noviembre.

Walter Archila, que en el entorno digital era conocido como 'El Wally', se destacaba por hacer videos de humor y tenía más de 45.000 seguidores en TikTok, fue interceptado por dos hombres que se movilizaron en una moto y le propinaron más de cinco disparos.

Sobre las 12:00 de la madrugada, el influencer estaba cerca de un puesto de comida rápida ubicado en el sector de El Carmen, en Floridablanca, y los sicarios se le acercaron y lo balearon sin bajarse de la moto.

Fue así como 'El Wally' cayó de inmediato y las personas que se encontraban alrededor llamaron de inmediato a la Policía para que pudiera prestarle ayuda.

Por lo tanto, varios uniformados hicieron presencia en el lugar, trasladaron a 'El Wally' a la Clínica Foscal, localizada en Floridablanca, Santander, pero el creador de contenido llegó sin signos vitales y los especialistas médicos confirmaron el deceso.

¿Qué se sabe de los responsables del crimen de 'El Wally', el influencer reconocido en Floridablanca y Bucaramanga?

Hasta ahora, con el inicio de la investigación formal, las autoridades han conocido que la moto en la que se movilizaron los sicarios es de color negro.

Además, también tiene claro que vistieron prendas negras y blancas en el momento exacto en el que dispararon contra 'El Wally'.

Sin embargo, por ahora, no se ha conocido la identidad de las dos personas que atentaron contra la vida del creador de contenido y, en consecuencia, se están buscando nuevos elementos esclarecedores.

La comunidad digital de Santander está de luto tras el crimen de 'El Wally', el reconocido creador de contenido

Apenas se confirmó la muerte de 'El Wally', sus seguidores comenzaron a expresar múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Vuela alto, bro", "en paz descanse", "qué tristeza", "cómo se le llevan la vida así a una persona" y "no lo puedo creer", han sido algunos de los comentarios.

