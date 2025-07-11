CANAL RCN
Murió influencer por una bala perdida: conmoción en las redes sociales

El clamor de la familia de influencer brasileña tras confirmarse que murió por una bala perdida.

Murió influencer brasileña
Foto: Freepik y redes sociales Barbara Elisa Yabeta Borges

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:13 a. m.
Una ola de indignación volvió a sacudir Brasil luego de un trágico incidente de violencia urbana que cobró la vida de Bárbara Elisa Yabeta Borges.

La joven de 28 años, conocida por su actividad como creadora de contenido digital, fue alcanzada por una bala perdida mientras se desplazaba en un taxi por la Linha Amarela, una vía principal en la ciudad de Río de Janeiro.

El deceso de la influencer, que combinaba su popularidad en redes sociales con un empleo en el sector bancario, pone de relieve la vulnerabilidad de los ciudadanos ante los recurrentes enfrentamientos armados.

Las autoridades confirmaron que el vehículo quedó atrapado en el fuego cruzado entre grupos criminales en la zona norte de la ciudad. El impacto fue fatal: murió influencer brasileña por una bala perdida.

Taxista reveló cómo murió Bárbara Elisa Yabeta Borges

El taxista que transportaba a Bárbara Borges relató a los medios locales la desesperación del momento. El conductor intentó modificar la ruta para esquivar la zona de conflicto cerca de Vila do Pinheiro, pero fue durante esta maniobra de escape, al transitar cerca del puente peatonal de Fundão, cuando se produjeron los disparos.

La bala impactó a la joven en la cabeza. Pese a ser trasladada de urgencia al Hospital Geral de Bonsucesso, los esfuerzos médicos por estabilizarla fueron en vano debido a la gravedad de la herida.

Tragedia en Brasil: murió influencer por bala perdida

La tragedia suscitó una respuesta cargada de dolor e indignación por parte de los familiares de Bárbara. Su tía, Ângela Turck de Ávila, expresó públicamente su furia e interrogó la falta de protección ciudadana en un país con altos índices de criminalidad armada. "—¿Dónde están los derechos humanos de Bárbara?—", fue el clamor recogido por el medio brasileño Midiagem.

La familiar también criticó la disparidad en la atención mediática que recibe el caso, lamentando que, dependiendo de las circunstancias o de la identidad de los implicados, el cubrimiento nacional varía drásticamente.

Esta crítica apunta al sesgo y a la normalización de las muertes inocentes causadas por la violencia en áreas marginales, en contraste con el amplio despliegue que se genera en otras situaciones. La trágica muerte de la joven amplifica el debate sobre la seguridad ciudadana.

Bárbara Borges era una figura dual en la sociedad brasileña. Por un lado, era una creadora de contenido digital que utilizaba sus plataformas para compartir material relacionado con viajes, bienestar y naturaleza, atrayendo a una audiencia considerable. Por otro lado, mantenía un empleo formal en una entidad bancaria de la ciudad.

