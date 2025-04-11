Hay preocupación: reconocido influencer colombiano reveló que está padeciendo depresión

En los últimos días, uno de los influencers colombianos más reconocidos reveló que no se encuentra pasando por un buen momento anímico y catalogó al 2025 como uno de los años más difíciles de su vida.

Se trata de Daniel Patiño, que es conocido como PaisaVlogs, tiene 30 años y ha creado contenido para Youtube desde el 2009.

RELACIONADO Exnovio de Aida Victoria Merlano se pronunció tras enterarse del nuevo amor de la influencer

El influencer nacido en Medellín, mediante un video, manifestó que se encuentra luchando contra la depresión desde hace varios años y detalló que a nivel laboral también ha vivido momentos muy complejos.

Así fue como PaisaVlogs reveló que está padeciendo depresión

Durante el fin de semana, PaisaVlogs comunicó que se encuentra concentrado en su salud mental y detalló que siente que ha perdido la conexión con sus seguidores.

"En confesión, estoy en un círculo depresivo hace varios años y ahorita me meto más en el tema de la salud mental, pero, así como dice el título, definitivamente este año ha sido el peor de mi vida. No quiero que se confundan porque mi intención no es causar lástima ni mucho menos porque no la necesito, no me hace falta y creo que es lo peor que podría generar", comenzó planteando PaisaVlogs.

"Sé que varias personas se van a dejar sentir allá abajo y me van a escribir sus mensajes de apoyo, créanme que los aprecio y los valoro, pero lo que más me interesa es dejar el mensaje y que llegue a quien tenga que llegar. Ustedes y yo perdimos todo tipo de conexión. Hace unos días el canal de PaisaVlogs cumplió 15 años y, estando yo acostumbrando a que miles de personas me felicitaran y se hicieran sentir de alguna u otra manera, este año no fue así. Les pido el favor de que no escriban razones ni me hagan sentir más culpable de lo que yo mismo me siento porque no es lo que necesito en este momento", agregó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de PaisaVlogs tras informar de su depresión

Tras el video de PaisaVlogs, varios de sus internautas se pronunciaron de inmediato y le desearon mucha fortaleza.

RELACIONADO Murió influencer en el operativo de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico

"Ánimo, paisa, de esta salimos en victoria", "quítese la presión de las redes sociales", "los bajones emocionales hacen parte de la vida", "acá seguiremos apoyando", "no te frustres" y "bendiciones", han sido algunos de los comentarios expresados.