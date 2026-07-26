Luto en la radio colombiana: falleció reconocido locutor y exdirector de Olímpica Stereo

La radio colombiana está de luto. Andrés Heriberto Pérez Ahumada, conocido por generaciones de oyentes como Andy Pérez, falleció en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla a sus 77 años.

Durante gran parte de su trayectoria fue director de Olímpica Stereo y se consolidó como una de las figuras más representativas de la radio musical en Barranquilla y en Colombia.

Su fallecimiento generó una amplia reacción entre periodistas, locutores y profesionales del medio, quienes resaltaron su legado dentro de la Organización Radial Olímpica. A través de redes sociales, distintas voces recordaron su trayectoria, su conocimiento musical y el impacto que tuvo en la programación de una de las emisoras más influyentes del país.

¿Quién fue Andy Pérez y por qué es una figura clave de la radio barranquillera?

Andy Pérez dedicó más de 50 años de su vida a la Organización Radial Olímpica. Inició su trabajo en la banda AM y posteriormente asumió como director programador de Olímpica Stereo en FM, donde fue reconocido por impulsar innumerables éxitos musicales y por participar en la definición de la programación de la emisora.

El periodista deportivo Ricardo Ordóñez expresó en su cuenta de X: "La Radio de Barranquilla está de luto. Murió Andy Pérez, director por muchos años de Olímpica Stereo. Una de las voces que identificó esta importante cadena nacional. Paz en su tumba". Días antes, el mismo comunicador había pedido oraciones por la recuperación del reconocido hombre de radio.

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde otros profesionales del sector. El programador radial Víctor Buelvas recordó que Andy Pérez estuvo vinculado durante más de cinco décadas a la Organización Radial Olímpica y destacó su papel como director y programador de la emisora. Además, lo calificó como una de las personas que más canciones logró posicionar entre el público barranquillero.