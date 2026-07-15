Comandante de Bomberos de Ventaquemada terminó en UCI tras agresión por un reclamo en Tunja

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Tunja después de resultar gravemente herido durante una agresión ocurrida en la capital boyacense.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el oficial se encontraba fuera de servicio cuando un reclamo relacionado con normas básicas de convivencia terminó en un violento ataque.

¿Por qué el comandante de Bomberos de Ventaquemada terminó en UCI?

Según la información preliminar divulgada por las autoridades y medios regionales, el hecho ocurrió en el barrio Las Nieves de Tunja. Bolívar Vargas habría solicitado a un ciudadano recoger los excrementos de su perro, una petición que, presuntamente, desencadenó una confrontación física.

Durante el incidente recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael, donde fue sometido a una intervención neuroquirúrgica y permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades informaron que un hombre identificado como Julián David Torres Corredor fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

¿Qué se sabe de la investigación y del estado de salud del oficial?

Hasta el momento, el Hospital San Rafael mantiene al comandante bajo atención médica especializada en la UCI y su evolución continúa siendo reservada. Organismos de socorro, autoridades locales y habitantes de Ventaquemada han expresado su solidaridad con el oficial y su familia.

La Alcaldía de Ventaquemada también condenó los hechos y solicitó que la investigación avance con celeridad para esclarecer lo sucedido.