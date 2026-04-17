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Designan alcalde encargado en Tunja tras nulidad en la elección de Mikhail Krasnov

El Gobernador de Boyacá designó como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
11:11 a. m.
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Tras haber sido notificado, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, dio cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, ratificado por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027.

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El decreto señala que se debe “dar cumplimiento a la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025... mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección del señor Mikhail Krasnov”, confirmada por la alta corte el 5 de marzo de 2026.

Alcalde encargado: Carlos Gabriel Hernández Carrillo

En consecuencia, el mandatario departamental designó como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial del municipio.

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El documento oficial precisa que el funcionario asumirá temporalmente las funciones “hasta tanto se designe y posesione alcalde(a) de la terna que remita el partido por el cual fue electo el alcalde Mikhail Krasnov”.

Próximas elecciones atípicas en Tunja

El gobernador solicitará al partido La Fuerza de la Paz la presentación de la terna correspondiente, con el fin de proceder a la designación del alcalde encargado mientras los tunjanos eligen en las urnas a su nuevo mandatario.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer la fecha de las elecciones atípicas, que definirán al nuevo alcalde de la capital boyacense.

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