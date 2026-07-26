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De la Espriella designa a Sandra Suárez como próxima directora de Prosperidad Social

Esta entidad cumple un papel clave en torno a la asignación de subsidios.

Sandra Suárez.
Sandra Suárez. Foto: X (Sandra Suárez).

Noticias RCN

julio 26 de 2026
08:03 a. m.
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Hace pocas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció otra designación clave: la próxima directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

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A medida que se acerca el día de la posesión presidencial, la cual se llevará a cabo el 7 de agosto, De la Espriella ha dado anuncios clave en torno al equipo que lo acompañará en el inicio de su gobierno.

¿Quién es Sandra Suárez?

La designación más reciente fue la próxima directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS): será Sandra Suárez. A nivel académico, es publicista y cuenta con un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard con énfasis en liderazgo y negociación.

También es maestra en Neurociencia del ISEB de Barcelona y especialista en mercadeo y estudios políticos.

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Con respecto a su trayectoria, estuvo en la Alta Consejería Presidencial para los programas sociales del Plan Colombia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y en la Alta Consejería para la negociación del TLC con Estados Unidos. También ha tenido varios cargos en el sector privado.

El presidente electo señaló que su misión será “cuidar el recurso económico público, garantizar transparencia y buenas prácticas en la focalización y asignación de subsidios.

Las designaciones del presidente electo

“Vamos a operar con transparencia, sin rosca, sin politiquería; velar por el propósito de sacar a la gente de la pobreza”, afirmó Suárez. En cuanto a reconocimientos, hizo parte en 2024 de la iniciativa nacional 1000 líderes por Colombia, mujer de la década del Women Economic Forum en 2025, orden al mérito de impacto nacional otorgada por la Red Nacional de Mujeres Políticas y Sociales y mujer orgullo de Colombia por la Fundación Reconciliación Futuro de Colombia.

Aparte de las designaciones ministeriales (solo faltan Salud, Trabajo y Ciencia), De la Espriella ha dado otros anuncios clave relacionados con el SENA, la UNGRD, la UNP y embajadas.

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