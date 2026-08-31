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Así puede elegir la voz que tendrá el Metro de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán invitó a la ciudadanía a elegir la identidad sonora que acompañará a los usuarios en el Metro de Bogotá.

Iniciativa para elegir voz del Metro.
Foto: X, Metro de Bogotá

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:25 a. m.
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A través de su cuenta de X, el alcalde de los bogotanos, Carlos Fernando Galán, invitó a la ciudadanía a elegir la identidad sonora del Metro cuando inicie su operación.

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En una página interactiva diseñada para la votación, y nombrada el 'Vocimetro', los futuros usuarios del Metro de Bogotá tienen seis opciones para elegir qué tipo de voz y tono los recibirá y, según la propia alcaldía, los hará sentir más bienvenidos al Metro.

Este método de participación ciudadana impulsado por la Alcaldía de Bogotá, busca que las personas se sientan parte de este importante proyecto para la ciudad. "La mayoría de los proyectos de infraestructura no invitan a sus usuarios a diseñarlos junto a ellos", es lo que afirman en la página oficial de la votación apenas cada usuario ingresa a registrar su voto.

Seis opciones para elegir la identidad sonora del sistema

Durante la experiencia digital, los usuarios tendrán la posibilidad, como primer paso, de elegir un tipo de voz y tono que acompañarán el trayecto de todos los que usen el Metro de Bogotá; son seis tipos de tonalidad los que se pueden escuchar y posteriormente votar, y a partir de estas respuestas, la empresa encargada se encargará de ajustar la decisión final a lo que la ciudadanía expresó.

Además de la posibilidad de escuchar el saludo de bienvenida al sistema, esta página interactiva también ofrece la opción de votar por diferentes mensajes que harán parte del día a día y así definir el tipo de identidad sonora que acompañará la operación en trenes y estaciones.

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Opción presencial para participar de la votación

La opción digital, que no toma más de 7 minutos y lo llevará por un recorrido virtual entre estaciones, no es la única forma que tendrán los bogotanos para hacer parte de esta votación; Metro de Bogotá informó que también habrá activaciones presenciales en distintos puntos de la ciudad.

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