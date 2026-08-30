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Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?

El caso de Lindsay Clancy, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por la muerte de sus tres hijos, volvió a poner sobre la mesa una grave condición de salud mental.

Psicosis posparto
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

agosto 30 de 2026
09:27 p. m.
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El juicio contra Lindsay Clancy, una enfermera estadounidense de 36 años, ha generado conmoción por la muerte de sus tres hijos pequeños, pero también abrió una conversación sobre una condición de salud mental: la psicosis posparto.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos, Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de apenas ocho meses, en su vivienda de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

Sin embargo, su defensa sostiene que la mujer atravesaba un episodio de psicosis posparto y que, en medio de ese estado, escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos.

¿Qué es exactamente la psicosis posparto?

La psicosis posparto es una emergencia de salud mental que puede aparecer después del nacimiento de un bebé. Se trata de una condición poco frecuente, pero potencialmente grave, en la que la persona puede perder el contacto con la realidad. Según los expertos citados en el caso, puede presentarse aproximadamente en una o dos mujeres por cada mil partos.

A diferencia de los cambios emocionales conocidos como 'baby blues' o de una depresión posparto, la psicosis posparto puede provocar alteraciones mucho más profundas en la percepción y el comportamiento.

La persona puede presentar alucinaciones, delirios, confusión, pensamientos desorganizados y cambios extremos en el estado de ánimo.

Por eso, no debe considerarse simplemente como una etapa difícil de la maternidad ni como un problema que pueda solucionarse únicamente con descanso o apoyo familiar. Es una urgencia médica y requiere valoración profesional inmediata.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Uno de los principales retos es reconocer que la persona está atravesando una crisis. Entre las señales que pueden generar preocupación se encuentran:

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  • Escuchar o ver cosas que otras personas no perciben.
  • Tener creencias o ideas que no corresponden con la realidad.
  • Presentar una confusión intensa o comportarse de manera muy diferente a la habitual.
  • Mostrar cambios extremos y repentinos en el estado de ánimo.
  • Tener pensamientos extraños o difíciles de explicar.
  • Presentar una conducta desorganizada o inusual.
  • Mostrar una pérdida evidente de contacto con la realidad.

Las alucinaciones y los delirios son especialmente importantes porque pueden hacer que la persona interprete situaciones de manera completamente diferente a quienes están a su alrededor.

¿Qué se debe hacer si una madre presenta estos síntomas?

Si después del parto una mujer comienza a escuchar voces, presenta alucinaciones, está profundamente confundida, tiene ideas delirantes o parece haber perdido contacto con la realidad, la situación debe tratarse como una emergencia.

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No es recomendable dejarla sola ni esperar a que los síntomas desaparezcan.

La prioridad debe ser buscar atención médica urgente y explicar al personal de salud cuáles fueron los cambios observados, cuándo comenzaron y si existe algún riesgo para la madre o para el bebé.

También es importante que familiares y personas cercanas no minimicen expresiones como "estoy escuchando voces", "alguien me está persiguiendo" o cualquier otra afirmación que pueda indicar una alteración de la realidad.

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