Tres menores murieron en operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: otro adolescente fue recuperado

Las autoridades revelaron detalles del operativo que se llevó a cabo el pasado 27 de agosto contra tres campamentos cerca al río Inírida, pertenecientes a una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la facción de ‘Calarcá’ y que estaría bajo el mando de alias Cotiz.

Detalles de la operación contra facción de 'Calarcá'

Según la información, el ataque aéreo dejó 10 integrantes muertos, uno capturado y un menor de edad recuperado en El Retorno, Guaviare.

El Ministerio de Defensa confirmó que tres menores, dos de ellos de 15 años y otro de 16, estaban entre los 10 fallecidos.

Además de las víctimas mortales, las autoridades reportaron que durante el operativo fue recuperado un adolescente y quedó bajo protección del Estado para el restablecimiento de sus derechos.

Tres de los muertos tenían entre 15 y 16 años

Tras conocerse los detalles del operativo, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, calificó el reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por parte de grupos armados como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.

El funcionario aseguró en que los menores no deben ser utilizados para participar en actividades relacionadas con el conflicto ni instrumentalizados para cometer delitos.

Como consecuencia, el Gobierno anunció que a través del Ministerio de Defensa y de Justicia, se tomarán medidas para atacar no solamente a quienes tienen a los menores dentro de sus estructuras, sino también a las redes encargadas de captarlos y a los responsables que se encuentran detrás de su reclutamiento.

Las dos entidades trabajarán en una mesa interdisciplinaria que tendrá como objetivo establecer nuevas herramientas para prevenir que niños, niñas y adolescentes terminen en las filas de grupos armados.

La estrategia también involucrará a otras instituciones. El Gobierno anunció que serán convocadas la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y demás entidades competentes, con el propósito de construir una ruta integral que permita proteger a los menores y llevar ante la justicia a quienes los reclutan.

Entre las medidas que se estudian están posibles modificaciones en materia penal, el fortalecimiento de las sanciones y una mayor persecución contra los responsables de las estructuras de mando y las redes de captación de menores.

El Ministerio de Defensa anunció que presentará las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Incautan armas durante operativo en Guaviare

Además de los resultados en materia de seguridad, en el campamento fueron encontrados 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, granadas, 184 minas antipersona, 20 granadas para drones y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.

El ministro Mora señaló que las minas representaban un riesgo para las comunidades y para los integrantes de la Fuerza Pública que transitan por estas zonas.

El funcionario también aseguró que el ataque aéreo fue planeado y ejecutado bajo los estándares legales establecidos y que, posteriormente, se realizaron los procedimientos correspondientes para identificar a los fallecidos.