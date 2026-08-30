Rectora busca fortalecer el bilingüismo y la educación internacional en colegios de Cali

La educación en Cali enfrenta el desafío de ampliar las oportunidades académicas de sus estudiantes en un contexto en el que los resultados de la ciudad en las pruebas Saber se encuentran por debajo del promedio nacional y de otras capitales como Bogotá y Medellín.

A esto se suma que solo cerca del 43 % de los jóvenes ingresa de manera inmediata a la educación superior.

Ante este panorama, algunas instituciones educativas han comenzado a fortalecer herramientas como el dominio de otros idiomas, el aprendizaje activo y la preparación para escenarios académicos internacionales.

Rectora busca aplicar el bilingüismo en colegio de Cali

Arboleda School recientemente incorporó a su equipo directivo a una profesional con experiencia en modelos educativos bilingües e internacionales.

Adriana Ortiz Maldonado, magíster en Educación con especialización en docencia, asumió la rectoría de la institución después de desarrollar durante más de 15 años procesos de liderazgo en colegios bilingües e internacionales en Colombia.

La trayectoria de Ortiz incluye la dirección de instituciones educativas en Medellín, Rionegro, Santa Marta y La Guajira, donde estuvo vinculada con procesos relacionados con excelencia académica, innovación educativa y formación integral.

Su llegada a Arboleda School busca fortalecer una propuesta que combina formación académica, bilingüismo, bienestar y acompañamiento individual, con el propósito de preparar a los estudiantes para continuar sus estudios universitarios, acceder a experiencias internacionales y desenvolverse con mayor autonomía.

Llego a Arboleda School con el compromiso de acompañar a esta comunidad en una nueva etapa y de fortalecer aquello que ya hace parte de su identidad.

La metodología internacional que se busca aplicar en Cali

Uno de los ejes de su gestión será el aprendizaje activo, una metodología que ubica al estudiante como protagonista de su proceso educativo mediante herramientas como la experimentación, la investigación, la resolución de problemas y la construcción de conocimiento.

La experiencia de la nueva rectora en instituciones con modelos Montessori y de Bachillerato Internacional se relaciona con esta visión pedagógica y con la propuesta que desarrolla actualmente Arboleda School.

La institución cuenta con un currículo bilingüe en inglés y francés, docentes nativos, un programa de diploma de bachillerato internacional y convenios con más de 26 universidades para programas de intercambio.

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Bilingüismo, bienestar y proyección internacional

La apuesta no se limita al aprendizaje de idiomas. El acompañamiento integral también ocupa un lugar central dentro del modelo educativo que Ortiz llega a fortalecer.

Arboleda School cuenta con programas de adecuación curricular, orientación a familias y vocacional, además de un currículo socioemocional RULER y programas relacionados con vida saludable, convivencia y mediación de conflictos.

Para la rectora, el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y familias será fundamental durante esta nueva etapa. Su experiencia al frente de comunidades escolares le permitirá acompañar a los equipos pedagógicos, fortalecer procesos institucionales y mantener una relación cercana con las familias.