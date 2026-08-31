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Volvió a temblar en Indonesia: sismo de magnitud 5,5 se registró este 31 de agosto

Sismo de magnitud 5,5 sacudió Indonesia este 31 de agosto de 2026. Autoridades revelaron el epicentro, la profundidad y otros detalles del temblor.

Sismo en Indonesia este 31 de agosto
Foto: SGC

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
06:51 a. m.
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La actividad sísmica vuelve a ser noticia en el mundo. Durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 5,5 con epicentro en la zona de Ruteng, Indonesia, un país que por su ubicación geográfica presenta una importante actividad de este tipo.

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El movimiento ocurrió a las 3:03 a. m., hora local reportada para el evento.

Sismo en Indonesia alcanzó una magnitud de 5,5

De acuerdo con la información reportada por las autoridades encargadas del monitoreo sísmico, el movimiento alcanzó una magnitud de 5,5 y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en Ruteng, Indonesia, con coordenadas de latitud -8.24° y longitud 120.61°. El tiempo de origen quedó establecido a las 03:03:28 del 31 de agosto de 2026, mientras que el registro en tiempo UTC corresponde a las 08:03:28.

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El reporte aparece con estatus manual y señala al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como la agencia encargada de la información del evento.

Por ahora, no se ha informado en el reporte suministrado sobre víctimas, personas heridas o daños materiales relacionados directamente con este movimiento telúrico.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Indonesia?

Indonesia es uno de los territorios con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde interactúan diferentes placas tectónicas.

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Esta condición hace que los movimientos de tierra y la actividad volcánica sean relativamente frecuentes en varias regiones del país. Sin embargo, la magnitud de un sismo no determina por sí sola el nivel de afectación.

Factores como la profundidad, la distancia respecto a las zonas pobladas y las características de las construcciones también pueden influir en sus consecuencias.

Las autoridades y organismos especializados mantienen el monitoreo de la actividad sísmica después del temblor de magnitud 5,5 registrado en Indonesia este 31 de agosto, ante la posibilidad de nuevos movimientos en la región, úes cabe recordar que hace par de semana hubo un terremoto en ese sector.

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