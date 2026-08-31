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Santa Fe vs. Millonarios: precios de la boletería para el clásico

¡Ya hay precios para el clásico capitalino! Santa Fe dio a conocer el valor de las boletas para enfrentar a Millonarios.

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Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:27 a. m.
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Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico capitalino contra Millonarios, que se disputará el miércoles 2 de septiembre en El Campín. El partido se jugará sin hinchada visitante debido a la sanción vigente sobre el equipo cardenal.

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El encuentro comenzará a las 8:25 p. m. y tendrá únicamente presencia de aficionados de Santa Fe en las tribunas habilitadas. La venta de entradas estará disponible a través de TuBoleta.

¿Cuánto cuesta la boletería para Santa Fe vs. Millonarios?

Los precios varían de acuerdo con la localidad elegida. Con el servicio incluido, los valores publicados son:

  • Oriental general: $112.000
  • Oriental platea: $123.200
  • Oriental preferencial: $123.200
  • Occidental general: $168.000
  • Occidental platea: $215.100
  • Occidental preferencial: $215.100

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Los aficionados interesados deberán adquirir sus entradas mediante la plataforma dispuesta para la venta, donde también podrán consultar las localidades disponibles.

¿Por qué Millonarios no tendrá hinchas en el clásico?

El clásico capitalino tendrá una particularidad poco habitual: los seguidores de Millonarios no podrán ingresar al estadio.

La medida se desprende de las sanciones adoptadas después de los hechos registrados durante el partido entre Santa Fe y América de Cali. Como parte de las decisiones de las autoridades de Bogotá, el conjunto cardenal tiene restringido el ingreso de hinchada visitante durante 20 fechas cuando actúe como local.

Además, las tribunas lateral norte y lateral sur permanecerán cerradas durante ese periodo. La Guardia Albirroja Sur también recibió una sanción que le impide ingresar trapos e instrumentos a los estadios de Bogotá durante 20 fechas en competencias organizadas por Dimayor.

El partido llega, además, con realidades diferentes para ambos equipos. Santa Fe viene de eliminar a River Plate en la Copa Sudamericana y posteriormente empató 1-1 frente a Junior en Barranquilla con una nómina mixta.

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Millonarios, por su parte, empató sin goles ante Internacional de Bogotá en El Campín y ahora tendrá el clásico como uno de sus próximos retos de la Liga BetPlay II-2026.

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