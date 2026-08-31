Gobierno revela plan para reconstruir Colombia tras el terremoto

Abelardo de la Espriella anunció el inicio de una nueva etapa para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, con la reconstrucción de viviendas e infraestructura como una de las prioridades.

La emergencia, según el balance presentado por el presidente 20 días después del sismo, deja 452.782 personas afectadas, 331 fallecidos, 4.497 heridos y 152 desaparecidos.

¿Cuál es el plan de reconstrucción anunciado tras terremoto?

De La Espriella explicó que el Gobierno comenzará a trabajar en la recuperación de viviendas, colegios, hospitales y vías, además de impulsar nuevamente las actividades agrícolas.

Quiero anunciarle al país que comenzamos una etapa: la reconstrucción de la patria. Esto no quiere decir que abandonamos las labores de búsqueda; mientras haya un desaparecido, haremos todos los esfuerzos posibles, dijo.

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El balance oficial da cuenta de la magnitud de los daños: 35.987 viviendas quedaron destruidas y otras 198.601 presentan afectaciones. A esto se suman daños en 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes vehiculares y 482 vías.

La reconstrucción también contempla la recuperación de las zonas rurales y la reactivación económica de las comunidades que perdieron parte de sus viviendas, infraestructura o medios de subsistencia.

¿Qué otras medidas anunció el presidente?

Durante su alocución, De La Espriella también se refirió a los incendios forestales que afectan al Tolima. De acuerdo con las cifras entregadas, más de 50.000 hectáreas han resultado afectadas, entre ellas 28.000 correspondientes a zonas agropecuarias. Además, se reportan 2.660 productores perjudicados y pérdidas superiores a $134.000 millones.

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Para atender esta situación, el Gobierno anunció $7.000 millones para proyectos productivos y $2.000 millones para la alimentación de animales. También planteó suspender durante tres meses la amortización de obligaciones de los productores afectados y desarrollar un mecanismo de compra de cartera.

Dentro del plan denominado ‘Recuperación Ambiental, Productiva, Rural y de Seguridad’, se contemplan además 343 subsidios de $65 millones para reconstruir viviendas rurales afectadas por los incendios.

La seguridad fue otro de los asuntos incluidos en el anuncio. El presidente informó sobre la creación de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión y otro enfocado en investigar hechos de corrupción.

“Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó eso de convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, concluyó.