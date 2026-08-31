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Confirmada la nueva fecha para el concierto de Ryan Castro en Cali: aquí los detalles

Tras aplazar su presentación por el terremoto del pasado 10 de agosto, el antioqueño confirmó la fecha oficial del evento.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:06 a. m.
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Ryan Castro es tendencia tras ofrecer uno de los conciertos más esperados del año al presentarse, el pasado 29 de agosto, en Bucaramanga. Con un total de ocho invitados, el “cantante del ghetto” volvió a reafirmarse como uno de los artistas más influyentes del país al vender la totalidad de la boletería y confirmar el que será su próximo espectáculo nacional.

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¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en Cali?

Tras posponer su presentación por las graves afectaciones generadas en la capital del Valle del Cauca, la nueva fecha para la presentación del artista será el próximo 17 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

Dicho concierto promete ser uno de los más especiales ya que se especula que el cantante realizará un sentido homenaje en honor a las víctimas del fatídico terremoto, que afectó principalmente a ciudades como Cali.

Hasta el momento, según la página oficial del artista, todavía hay algunas localidades disponibles, de modo que, los interesados podrán adquirir sus entradas por medio de la página oficial de Tu Boleta.

Así mismo, la tiquetera dio a conocer que aquellos interesados en solicitar un reembolso, debido al cambio de fecha, podrán hacerlo por medio de sus canales oficiales.

Ryan Castro sorprende en Bucaramanga

Por otro lado, el intérprete de ‘Sanka’ ha sorprendido con su más reciente espectáculo en la capital santandereana. Su show no solo contó con un impecable performance y una duración de más de dos horas, sino que también estuvo acompañado de ocho artistas invitados como Kapo, Darell, Golpe a Golpe, Hamilton, Kris R, Luis Alfonso, Jory Boy y Feid.

Pese a que su presentación no contó con una tarima de 360 grados, a diferencia de su concierto en Bogotá, Ryan tuvo una amplia pasarela por la que incluyó el paso de distintas motocicletas, cuatrimotos, entre otros vehículos que alimentaron significativamente las coreografías e impactaron a los presentes.

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¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en Bogotá?

Ryan Castro realizará una de las presentaciones más esperadas del año en Bogotá, el próximo 31 de octubre, bajo el concepto de “Awoween”.

El espectáculo, que se repite por segundo año consecutivo, promete ser una de las fiestas del reggaetón más grandes del año ya que, bajo la temática de Halloween, el paisa busca que los más de 30 mil asistentes lleguen con sus disfraces para disfrutar de la mejor fiesta del género.

Actualmente, la boletería para el evento ya se encuentra totalmente agotada. Para mayor información, se debe ingresar a Tu Boleta oficial.

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