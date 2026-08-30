¿Tiene una cámara de seguridad en casa? Siga estas recomendaciones para evitar que terceros accedan a ella

Cada vez es más común encontrar cámaras de vigilancia conectadas a internet en viviendas, edificios y establecimientos comerciales de Bogotá. Estos dispositivos permiten a los propietarios observar en tiempo real lo que ocurre en sus espacios desde un celular y, en algunos casos, recibir notificaciones cuando detectan movimiento.

Aunque representan una herramienta útil para la prevención y el monitoreo, también pueden convertirse en un punto vulnerable si no cuentan con las medidas básicas de seguridad digital.

Una contraseña que nunca fue modificada, una clave demasiado sencilla o un dispositivo sin actualizaciones pueden aumentar las posibilidades de que alguien ajeno obtenga acceso al sistema.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) entregó una serie de recomendaciones para reducir estos riesgos y proteger tanto los dispositivos como la información que almacenan.

¿Qué debe hacer para proteger una cámara de seguridad?

La seguridad no depende únicamente de instalar la cámara y conectarla a internet. También es necesario revisar periódicamente su configuración y controlar quién puede ingresar a ella. Estas son las principales medidas recomendadas:

¿Ya cambió la contraseña que trae la cámara?

Una de las primeras acciones después de instalar el dispositivo debe ser reemplazar la contraseña predeterminada de fábrica por una clave propia y segura.

No es recomendable utilizar información que pueda relacionarse fácilmente con el propietario, como nombres, fechas de nacimiento, números telefónicos u otros datos personales.

¿Está utilizando la misma contraseña en diferentes cuentas?

La clave de la cámara debería ser diferente a las utilizadas para el correo electrónico, las redes sociales o las aplicaciones bancarias.

La razón es sencilla: si una contraseña queda expuesta y se utiliza en varios servicios, una persona que consiga esa clave podría intentar ingresar también a otras cuentas.

¿Cuándo fue la última vez que actualizó la cámara?

También es importante revisar periódicamente si el fabricante publicó actualizaciones para el dispositivo, la aplicación móvil o el sistema utilizado para administrarlo.

Estas actualizaciones pueden incorporar correcciones de seguridad, por lo que mantener los equipos al día ayuda a disminuir posibles vulnerabilidades.

¿La aplicación permite activar la verificación en dos pasos?

Si el servicio asociado a la cámara ofrece autenticación o verificación en dos pasos, se recomienda activarla.

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Esta función agrega una segunda barrera de seguridad al momento de ingresar a la cuenta, por lo que conocer únicamente la contraseña no sería suficiente para acceder.

¿Sabe quiénes pueden ver las imágenes?

Es fundamental revisar periódicamente la lista de personas que tienen autorización para visualizar o administrar las cámaras.

Si alguien dejó de necesitar ese acceso, sus permisos deberían ser retirados. De esta manera se evita que antiguas autorizaciones permanezcan activas sin necesidad.

¿También debe proteger la red Wi-Fi?

Sí. La seguridad de una cámara conectada a internet también está relacionada con la protección de la red a la que se encuentra vinculada.

Por eso, se recomienda utilizar una contraseña segura para el Wi-Fi y evitar compartirla con personas que no necesiten conectarse a esa red.