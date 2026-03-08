CANAL RCN
Colombia

¿Quiénes son los dos candidatos al Congreso que fueron capturados? Estos son los detalles

Este domingo 8 de marzo, se está desarrollando una jornada histórica de votaciones: la primera parada de este año electoral.

Foto: Fiscalía.
Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 08 de 2026
03:47 p. m.
Los colombianos han acudido a las urnas para elegir a los senadores y representantes a la Cámara de los próximos cuatro años. Además, han votado por tres consultas de candidatos que buscan estar en la primera vuelta presidencial.

Al ser una fecha importante, las autoridades han redoblado esfuerzos en aras de impedir que el orden público se vea afectado. Además, le han puesto la lupa sobre aquellos que pretendan afectar el correcto desarrollo de la jornada.

Uno de los capturados tendría nexos con ‘Papá Pitufo’

Gracias a ello, fueron capturados dos candidatos al Congreso. El primero fue Freddy Camilo Gómez Castro, quien está aspirando al Senado y, de acuerdo con la Fiscalía, sería uno de los articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago (‘Papá Pitufo’ o ‘El Viejo’).

“Presuntamente mantenía contactos con representantes del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que a cambio de dinero permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, precisó la delegada Delcy Jaramillo,

También fueron capturados José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, exintegrantes de la Policía. El primero habría aprovechado su experiencia en el ámbito de talento humano para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que presuntamente colaboraban con ‘Papá Pitufo’.

El otro candidato capturado

Sumado a ello, presuntamente era quien habría recolectado el dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros policías. Para el caso del segundo, tendría relación con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena, especialmente con el tema de pasar sin problemas los contenedores.

En Amazonas, hubo otro candidato al Congreso capturado. Las autoridades capturaron a Víctor Hugo Moreno Bandeira, aspirante a la Cámara que presuntamente habría sobornado uniformados para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo.

