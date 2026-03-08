CANAL RCN
Economía

Calendario tributario en abril tiene cambios para contribuyentes: estas son las nuevas fechas

La entidad aduanera indicó los nuevos vencimientos que habrá en el cuarto mes del año.

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026
Imagen de referencia | Foto: Pixabay

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó una modificación estructural en los vencimientos tributarios programados para el mes de abril. El ajuste, motivado por la declaratoria de un día cívico nacional para el tercer viernes del mes, obligará a grandes contribuyentes y empresas a reprogramar sus pagos para evitar sanciones por mora.

La medida, oficializada mediante resolución administrativa, responde a la necesidad de garantizar el derecho al cumplimiento de las obligaciones fiscales en días hábiles.

DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas
RELACIONADO

DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas

Al declararse el viernes 17 de abril de 2026 como día no hábil, los plazos que vencían originalmente en esa fecha y los días subsiguientes han sido trasladados, generando un efecto dominó en el cronograma fiscal del segundo trimestre.

Estos son los cambios en el calendario tributario para abril

El impacto principal recae sobre las personas jurídicas calificadas como grandes contribuyentes, quienes durante este mes deben cumplir con la presentación y pago de la segunda cuota del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2025.

Originalmente, los vencimientos estaban distribuidos entre el 13 y el 24 de abril. Sin embargo, con el nuevo ajuste:

  • Los NIT terminados en 5, 6, 7, 8, 9 y 0, cuyos plazos iniciaban o coincidían con el 17 de abril, verán sus fechas trasladadas a partir del lunes 20 de abril.
  • El cronograma escalonado se extenderá ahora hasta el 27 de abril de 2026, permitiendo un margen adicional para la formalización de los pagos.
DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos
RELACIONADO

DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

No solo el impuesto de renta se ha visto afectado. El calendario de la Retención en la Fuente correspondiente al periodo mensual de marzo también sufrió modificaciones. Los contribuyentes deben estar atentos, ya que el sistema de la DIAN ajustará automáticamente las fechas de recepción de formularios basándose en el último dígito del NIT.

Asimismo, la entidad recordó que este mes vencen obligaciones críticas como la Declaración Anual de Activos en el Exterior y la declaración para aquellos bajo el régimen de Presencia Económica Significativa (PES).

Para estos casos, la recomendación es consultar el micrositio oficial de la DIAN, donde se ha habilitado un buscador por NIT para verificar la fecha exacta de cumplimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

UEES abre convocatoria de cursos gratuitos que potencian el liderazgo y empoderamiento femenino

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

Otras Noticias

La casa de los famosos

Este será el ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, de acuerdo al análisis de la IA

¿Quién sería el menos favorecido por el público? Descubra el veredicto de la herramienta digital.

Elecciones en Colombia

Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar

Las autoridades encontraron listados de votantes y dinero en efectivo durante la jornada electoral en el departamento de Bolívar, Colombia.

Liga BetPlay

Celebrar un gol sin camiseta en la Liga BetPlay ahora será más caro: ¿Cuánto?

Noruega

Investigan qué hubo detrás de la explosión en la embajada de Estados Unidos en Noruega

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación