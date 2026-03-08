Calendario tributario en abril tiene cambios para contribuyentes: estas son las nuevas fechas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó una modificación estructural en los vencimientos tributarios programados para el mes de abril. El ajuste, motivado por la declaratoria de un día cívico nacional para el tercer viernes del mes, obligará a grandes contribuyentes y empresas a reprogramar sus pagos para evitar sanciones por mora.

La medida, oficializada mediante resolución administrativa, responde a la necesidad de garantizar el derecho al cumplimiento de las obligaciones fiscales en días hábiles.

Al declararse el viernes 17 de abril de 2026 como día no hábil, los plazos que vencían originalmente en esa fecha y los días subsiguientes han sido trasladados, generando un efecto dominó en el cronograma fiscal del segundo trimestre.

Estos son los cambios en el calendario tributario para abril

El impacto principal recae sobre las personas jurídicas calificadas como grandes contribuyentes, quienes durante este mes deben cumplir con la presentación y pago de la segunda cuota del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2025.

Originalmente, los vencimientos estaban distribuidos entre el 13 y el 24 de abril. Sin embargo, con el nuevo ajuste:

Los NIT terminados en 5, 6, 7, 8, 9 y 0, cuyos plazos iniciaban o coincidían con el 17 de abril, verán sus fechas trasladadas a partir del lunes 20 de abril.

El cronograma escalonado se extenderá ahora hasta el 27 de abril de 2026, permitiendo un margen adicional para la formalización de los pagos.

RELACIONADO DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

No solo el impuesto de renta se ha visto afectado. El calendario de la Retención en la Fuente correspondiente al periodo mensual de marzo también sufrió modificaciones. Los contribuyentes deben estar atentos, ya que el sistema de la DIAN ajustará automáticamente las fechas de recepción de formularios basándose en el último dígito del NIT.

Asimismo, la entidad recordó que este mes vencen obligaciones críticas como la Declaración Anual de Activos en el Exterior y la declaración para aquellos bajo el régimen de Presencia Económica Significativa (PES).

Para estos casos, la recomendación es consultar el micrositio oficial de la DIAN, donde se ha habilitado un buscador por NIT para verificar la fecha exacta de cumplimiento.