"Te recordaré siempre": Lina Tejeiro está de luto

La reconocida actriz se despidió de su ser querido con un desgarrador mensaje.

marzo 08 de 2026
02:31 p. m.
En las últimas horas, a través de las redes sociales, se confirmó la muerte de un odontólogo y creador de contenido muy conocido entre los famosos.

Se trata de Jimmer Hernández, que durante varios años cuidó la salud dental de Lina Tejeiro, la participante de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

El deceso se informó en las redes sociales de Jimmer Hernández, mediante un desgarrador comunicado.

Así se confirmó la muerte de Jimmer Hernández, el odontólogo de Lina Tejeiro

En una historia de Instagram, el equipo de trabajo y los seres queridos de Jimmer Hernández se despidieron de él.

"Hasta siempre, doctor Jimmer Hernández. Hoy despedimos a un gran profesional, pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa", se comenzó expresando.

"Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar", se concluyó.

Este fue el desgarrador mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte del odontólogo Jimmer Hernández

Después de que Lina Tejeiro se enteró de la muerte de su amigo y odontólogo, posteó cuatro fotos en blanco y negro junto a él y en una de ellas escribió lo siguiente:

Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre.

"Se parecía mucho a Yeison Jiménez", "que descanse en paz", "qué pesar", "mucha fortaleza para su familia", "paz en su tumba", "ay no", "no lo puedo creer", "tengo el corazón roto", "Dios mío" y "era bastante joven", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

