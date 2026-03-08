Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar

La jornada electoral en el departamento de Bolívar, estuvo marcada por incidentes de violencia y corrupción electoral que llevaron a la captura de cuatro personas acusadas del delito de corrupción al sufragante en la vía San Onofre - Cartagena.

A los cuatro detenidos se les habría encontrado listados con datos de personas dinamizadoras, aparentemente, de votaciones y más de $54 millones habrían sido entregados por los votos.

En efectivo las autoridades confirmaron que les hallaron en su poder más de un $1.100.000.

Lo que se sabe de los saqueos en centros de votación en Calamar, Bolívar

Este incidente se suma a los disturbios registrados en la noche anterior en el corregimiento de Barrancavieja, municipio de Calamar, donde manifestantes vandalizaron el material electoral.

El secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar explicó que no fue necesario trasladar los puestos de votación y que las personas que decidieron hacer este acto de violencia, lo que hicieron fue dañar las urnas y los cubículos, pero el material electoral estuvo a salvo.

Los actos vandálicos ocurrieron hacia las 7:00 de la noche de este 7 de marzo, cuando un grupo de manifestantes se llevó los cubículos de votación y posteriormente les prendió fuego.

Carlos Espitia, gobernador de Bolívar, señaló que se trató de "un hecho donde unas personas, incluidas menores de edad, ingresaron al puesto de votación, sacaron y destruyeron cubículos y urnas".

La comunidad justificó estas acciones como protesta porque aseguran tener graves problemas de erosión que no han sido atendidos por las autoridades. Se trataría de la adecuación de una obra de infraestructura relacionada con la erosión en Barrancavieja, zona que sufre históricamente algunas situaciones cuando hay desbordes de río.

Elecciones se desarrollan con normalidad en Calamar, Bolívar

A pesar de estos incidentes, no fue necesario trasladar los puestos de votación y el resto de la jornada ha transcurrido en completa normalidad.

Las autoridades confirmaron que las personas que protagonizaron los disturbios de anoche están identificadas y que aparentemente habrán instrumentalizado a varios menores de edad.

La Policía informó que, hasta el momento, esta ha sido la única situación reportada en contra del proceso electoral en el departamento de Bolívar.

Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades tanto de los actos de vandalismo como de la corrupción electoral detectada.