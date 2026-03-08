🔴 En vivo: siga el minuto a minuto de las elecciones legislativas del 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo los colombianos eligen a los senadores y representantes a la Cámara que conformarán el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

Además, votarán en las consultas, la Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida, que buscan escoger candidato a la Presidencia que participará en los comicios del 31 de mayo.

La jornada se realiza entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en 13.492 puestos de votación a nivel nacional. Recuerde que para ejercer su derecho al voto solo debe presentar su cédula física, cédula digital o cédula amarilla.

Siga el minuto a minuto de la jornada electoral en Colombia