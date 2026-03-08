🔴 En vivo: siga el minuto a minuto de las elecciones legislativas del 8 de marzo
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir el nuevo Congreso y los ganadores de las consultas interpartidistas.
Este domingo 8 de marzo los colombianos eligen a los senadores y representantes a la Cámara que conformarán el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.
Además, votarán en las consultas, la Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida, que buscan escoger candidato a la Presidencia que participará en los comicios del 31 de mayo.
La jornada se realiza entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en 13.492 puestos de votación a nivel nacional. Recuerde que para ejercer su derecho al voto solo debe presentar su cédula física, cédula digital o cédula amarilla.
Siga el minuto a minuto de la jornada electoral en Colombia
domingo, 8 de marzo de 2026
El presidente Petro ejerció su derecho al voto
El presidente Gustavo Petro votó en la mesa #1 de la Plaza de Bolivar acompañado de su familia; se destacó la presencia de Verónica Alcocer.
Los jurados de votación ya se ubican en las mesas asignadas
En Colombia comienza la jornada electoral. Desde las 7:00 a. m., los jurados de votación empiezan a llegar y a hacer presencia en las mesas de los diferentes puestos del país para instalar el proceso y dar apertura a las votaciones.
Colombianos en España ya participan en la jornada electoral
En Madrid avanza la jornada electoral para los colombianos residentes en España. En el Pabellón de Eventos de Casa de Campo, el principal puesto de votación en el exterior, más de 103.000 ciudadanos están habilitados para votar en 139 mesas instaladas para este proceso.