ELN estaría detrás del cruce irregular de 2.500 venezolanos a Colombia por una trocha en plenas elecciones

Una operación de inteligencia militar detectó el cruce irregular de aproximadamente 2.500 personas desde territorio venezolano hacia Colombia durante la jornada electoral, en un punto cercano al puente Francisco de Paula Santander, departamento de Norte de Santander.

RELACIONADO Miles de venezolanos violan el cierre de fronteras durante las elecciones de este 8 de marzo

Las autoridades colombianas investigan si se trata de un delito de trashumancia electoral o constreñimiento al electorado.

Mindefensa señaló al ELN como responsable del paso ilegal de miles de venezolanos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que drones de inteligencia militar captaron imágenes de ciudadanos, en su mayoría venezolanos, cruzando mediante una plataforma artesanal de madera jalada por guayas desde el lado colombiano.

Lo más preocupante del operativo fue el hallazgo de 65 buses esperando del lado colombiano para transportar a estas personas. Se tendrá que investigar a la empresa de buses que estaba esperando a estas 2.500 personas del lado colombiano para ver si tiene relación y ver cuáles son los tipos de contratos.

El ministro de Defensa indicó que información preliminar de inteligencia señala al ELN:

Información preliminar no dice que el cartel del ELN estaría influyendo en este tránsito ilegal de personas.

Los delitos en los que incurriría el paso irregular de venezolanos en elecciones

Este paso masivo irregular se produjo pese a que los pasos fronterizos están oficialmente cerrados hasta el lunes 9 de marzo, a las 6:00 de la mañana.

“Ya se desplegaron todas las capacidades de la fuerza pública para neutralizar y atender este evento que va en contra de la democracia si estuviera relacionado con las elecciones”, explicó el ministro de Defensa.

Se pueden evidenciar dos delitos. Uno, tiene que ver con la trashumancia electoral y el constreñimiento.

Las autoridades en Cúcuta confirmaron que la instalación de los 472 puestos de votación en los 40 municipios del departamento inició con normalidad. Sin embargo, ya se han realizado tres capturas por presuntos delitos electorales en el área metropolitana.