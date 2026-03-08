CANAL RCN
Colombia Video

ELN estaría detrás del cruce irregular de 2.500 venezolanos a Colombia por una trocha en plenas elecciones

Inteligencia militar detectó mediante drones el paso masivo ilegal en Norte de Santander de 65 buses esperaban del lado colombiano a los migrantes.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
01:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación de inteligencia militar detectó el cruce irregular de aproximadamente 2.500 personas desde territorio venezolano hacia Colombia durante la jornada electoral, en un punto cercano al puente Francisco de Paula Santander, departamento de Norte de Santander.

Miles de venezolanos violan el cierre de fronteras durante las elecciones de este 8 de marzo
RELACIONADO

Miles de venezolanos violan el cierre de fronteras durante las elecciones de este 8 de marzo

Las autoridades colombianas investigan si se trata de un delito de trashumancia electoral o constreñimiento al electorado.

Mindefensa señaló al ELN como responsable del paso ilegal de miles de venezolanos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que drones de inteligencia militar captaron imágenes de ciudadanos, en su mayoría venezolanos, cruzando mediante una plataforma artesanal de madera jalada por guayas desde el lado colombiano.

Lo más preocupante del operativo fue el hallazgo de 65 buses esperando del lado colombiano para transportar a estas personas. Se tendrá que investigar a la empresa de buses que estaba esperando a estas 2.500 personas del lado colombiano para ver si tiene relación y ver cuáles son los tipos de contratos.

El ministro de Defensa indicó que información preliminar de inteligencia señala al ELN:

Información preliminar no dice que el cartel del ELN estaría influyendo en este tránsito ilegal de personas.

🔴 En vivo: siga el minuto a minuto de las elecciones legislativas del 8 de marzo
RELACIONADO

🔴 En vivo: siga el minuto a minuto de las elecciones legislativas del 8 de marzo

Los delitos en los que incurriría el paso irregular de venezolanos en elecciones

Este paso masivo irregular se produjo pese a que los pasos fronterizos están oficialmente cerrados hasta el lunes 9 de marzo, a las 6:00 de la mañana.

“Ya se desplegaron todas las capacidades de la fuerza pública para neutralizar y atender este evento que va en contra de la democracia si estuviera relacionado con las elecciones”, explicó el ministro de Defensa.

Se pueden evidenciar dos delitos. Uno, tiene que ver con la trashumancia electoral y el constreñimiento.

Las autoridades en Cúcuta confirmaron que la instalación de los 472 puestos de votación en los 40 municipios del departamento inició con normalidad. Sin embargo, ya se han realizado tres capturas por presuntos delitos electorales en el área metropolitana.

Presidente Petro dice que el país llega a elecciones de manera pacífica e insiste en desarrollar un software propiedad del Estado
RELACIONADO

Presidente Petro dice que el país llega a elecciones de manera pacífica e insiste en desarrollar un software propiedad del Estado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Puestos trasladados por las lluvias, violencia de género y personas votando de a dos: advertencias de la MOE en elecciones

Elecciones en Colombia

Procuraduría reporta normalidad en la jornada electoral y descarta indicios de fraude en Colombia

Disidencias de las Farc

Autoridades reportaron la captura del hermano de 'Iván Mordisco' en Tolima

Otras Noticias

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación

El estudio reveló detalles de los efectos que pueden ocasionar las personas “problemáticas” en los entornos sociales.

Venezuela

María Corina Machado confirmó que estará en Chile para la posesión de José Antonio Kast

La dirigente opositora venezolana confirmó que participará en el traspaso de mando presidencial y en actividades académicas durante su visita al país.

Selección Colombia

Las fechas clave de la selección Colombia hasta el inicio del Mundial

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de sus locales: “Es la primera vez”

Educación

UEES abre convocatoria de cursos gratuitos que potencian el liderazgo y empoderamiento femenino