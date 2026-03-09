Preocupación por el bajo nivel del embalse de Topocoro, en Santander: así está el panorama

El embalse de Topocoro, uno de los principales atractivos turísticos de Santander, continúa por debajo de su cota máxima debido a la temporada seca que afecta al departamento.

Imágenes registradas en la zona muestran terrenos antes cubiertos por el agua y varias embarcaciones alejadas de los puntos habituales de acceso.

Aunque el embalse conserva suficiente agua para la navegación, la disminución genera preocupación entre los prestadores de servicios turísticos. Las condiciones actuales obligan a modificar muelles y plataformas para mantener la operación de recorridos y otras actividades recreativas.

Prestadores turísticos adaptan sus operaciones

Luis Carlos Pinto, un pescador de Topocoro, explicó que los empresarios han tenido que realizar ajustes para continuar atendiendo a los visitantes. El descenso del agua cambia constantemente las condiciones de acceso y demanda el desplazamiento de estructuras flotantes.

El embalse es uno de los destinos más visitados de Santander y alrededor de su actividad funcionan restaurantes, alojamientos, paseos en lancha y otros emprendimientos. Por ello, quienes dependen económicamente del turismo esperan que las lluvias permitan recuperar progresivamente el nivel.

Hasta el momento, las actividades no han sido suspendidas. Los operadores indicaron que el lugar continúa abierto y que existen condiciones para recibir turistas, aunque recomendaron atender las instrucciones de seguridad durante los recorridos.

Once municipios tienen racionamiento de agua

La situación de Topocoro coincide con las dificultades de abastecimiento que atraviesan diferentes zonas de Santander. De acuerdo con el reporte presentado, once municipios aplican medidas de racionamiento de agua y cuatro ríos permanecen en alerta por sus bajos caudales.

Las autoridades mantienen el seguimiento sobre las fuentes hídricas y reiteraron el llamado a utilizar el agua de manera responsable. También pidieron evitar el desperdicio mientras persistan las altas temperaturas y la reducción de las lluvias en la región.