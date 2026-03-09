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Reconocido influencer murió en trágico accidente de moto

El creador de contenido fue trasladado a un centro hospitalario, pero su deceso se confirmó al poco tiempo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
05:18 p. m.
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Laurent Krasniqi, un reconocido creador de contenido de Kosovo, falleció el miércoles 2 de septiembre de 2026, a sus 29 años.

El influencer, que tenía más de 65.000 seguidores en las redes sociales, publicaba contenidos de humor y también se destacó como camarógrafo en canales de televisión, tuvo un grave accidente de tránsito y quedó gravemente herido.

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Krasniqi, que también ganó reconocimiento al participar en 'Big Brother VIP Kosova', había celebrado sus 29 años hace tan solo seis días.

Esto se sabe del accidente en el que murió Laurent Krasniqi, el reconocido creador de contenido de Kosovo

El miércoles 2 de septiembre, sobre las 8:17 de la noche, Laurent Krasniqi iba conduciendo una moto en Llukar, la localidad que hace parte de Pristina, la capital de Kosovo.

Sin embargo, un vehículo lo embistió y, debido a la gravedad de las heridas, él tuvo que ser trasladado de inmediato al Centro Clínico Universitario de Kosovo.

Pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el estado del influencer empeoró de manera paulatina y su deceso se confirmó al poco tiempo.

La Asociación de Periodistas de Kosovo lamentó la muerte de Laurent Krasniqi

En un comunicado difundido en las redes sociales, la Asociación de Periodistas de Kosovo envió un mensaje de condolencias y destacó el profesionalismo y la calidad humana de Laurent Krasniqi.

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"La Asociación de Periodistas de Kosovo está profundamente consternada por la trágica muerte de Laurent Krasniqi.
Durante varios años, él trabajó como camarógrafo en diversos medios de comunicación como T7, TV Dukagjini, Tëvë1 y otros. Su labor profesional contribuyó significativamente al panorama mediático y será recordado por su excepcional compañerismo con toda la comunidad periodística del país", plantearon.

"La Asociación de Periodistas de Kosovo expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los compañeros que trabajaron con él", concluyeron.

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