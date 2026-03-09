Presunto cabecilla del “Tren de Aragua” para el narcotráfico fue capturado en Manizales

Tras una investigación que se extendió durante 10 meses, la Policía Nacional dio con la captura del cuarto cabecilla del Tren de Aragua y presunto designado para actividades relacionadas con el narcotráfico, Richard José Espinal Quintero, alias Coty.

El señalado hombre de confianza de alias Giovanni, líder del Tren de Aragua, fue ubicado en un apartamento de Manizales, en una operación que integrantes de la Policía realizaron de manera conjunta con la Dirección de Inteligencia Policial, la Fiscalía, el Gaula y la DEA.

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En su contra pesaba una circular roja de Interpol, con la que era buscado en 196 países, y una “orden de captura por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, municiones y extorsión agravada”.

Además, fue sancionado en 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alegando “su presunta vinculación con actividades del narcotráfico y delincuencia organizada transnacional”.

‘Coty’ habría establecido alianzas con estructuras criminales en la costa Caribe:

Como encargado de coordinar el envío de cocaína y heroína a Europa, Centroamérica y Estados Unidos, por los departamentos del Magdalena y La Guajira, estableció alianzas criminales con estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la costa Caribe, para garantizar el tránsito de la droga.

Junto a él, fue capturado su mano derecha, alias Patón, “encargado del tráfico de armas para la estructura criminal, el control de rutas estratégicas y la participación en confrontaciones armadas contra otros grupos ilegales”.

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Desde que ‘Coty’ llegó a Colombia hace cuatro años, empezó a dirigir junto a ‘Patón’ actividades relacionadas, principalmente, con el narcotráfico, pero también con acciones terroristas, el tráfico de armas y la extorsión.

Días antes, tras la captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú, conocido con los alias Páez o Nairobi, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que “Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal”. Y prometió perseguirlos, capturarlos y ponerlos “a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.