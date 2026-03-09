Habitante de calle se bajó de un Transmilenio en movimiento y puso en peligro a los pasajeros

La concejal de Bogotá Andrea Carolina Hernández, conocida como Tata Hernández, dio a conocer un grave hecho ocurrido en Transmilenio.

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Por medio de sus redes sociales, publicó un video en el que apareció un presunto habitante en condición de calle realizando una acción que puso en peligro a los demás pasajeros.

¿Por qué saltó del biarticulado en movimiento?

Este hombre se encontraba sentado en una de las entradas del articulado y al parecer abrió las puertas en pleno movimiento. Con un palo, golpeó varias veces la puerta para llamar la atención del conductor, mientras le pedía que frenara.

Tras varios golpes, esta persona optó por saltar del articulado antes de que llegara a una estación. Acto seguido, siguió su camino sin cerrar las puertas, lo cual causó malestar entre los usuarios.

“Me imagino que tuvo que haber forzado las puertas para lanzarse con el bus en movimiento. La ayuda social no puede significar permisividad con este tipo de acciones”, cuestionó la concejal.

¿Qué ha hecho Transmilenio con los habitantes de calle?

Después de conocerse más casos sobre afectaciones en el servicio público por parte de habitantes en condición de calle, Transmilenio anunció medidas.

El pasado 20 de agosto, dio a conocer que, con el apoyo de la Secretaría de Integración Social y la Policía, se llevaron a cabo acciones pedagógicas con todos los usuarios del sistema.

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A lo largo de 2026, también se ha puesto en marcha el Plan Cambuches, con el que las autoridades realizaron más de 160 recorridos en los puntos donde estaban los habitantes en condición de calle.

Puntualmente para el caso de Transmilenio, se pudo atender a 120 habitantes con apoyo institucional, tales como servicios sociales, autocuidado, traslado a hogares de paso o centros de inclusión.

Si alguien nota a una de estas personas cometiendo posibles hechos que perjudiquen la tranquilidad en el transporte público, debe tener en cuenta tres aspectos para reportar: detectar la situación para actuar oportunamente, identificar en dónde y con qué condiciones ocurre; e informarles a las autoridades que estén cerca.