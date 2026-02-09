CANAL RCN
Colombia

Novedades en los embalses de Cundinamarca: así quedaron los niveles

Seis embalses descendieron y cuatro tuvieron un ascenso. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: CAR Cundinamarca.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
11:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, según declaraciones de Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, al menos diez municipios han presentado problemas de abastecimiento de agua.

De hecho, en medio de la temporada del fenómeno de El Niño, Facatativá se encuentra en alerta naranja por el bajo nivel de sus embalses y se han tenido que imponer cortes de agua.

Sequía en Bolívar: 40 de 46 municipios afectados por escasez de agua y bajo nivel de embalses
RELACIONADO

Sequía en Bolívar: 40 de 46 municipios afectados por escasez de agua y bajo nivel de embalses

Además, las autoridades han explicado que si las lluvias no colaboran y, aparte, los ciudadanos no cuidan el agua, se tendría que recurrir a medidas más contundentes.

En consecuencia, en el marco de ese escenario, la CAR Cundinamarca reveló los niveles exactos en los que se encuentran los embalses durante este 2 de septiembre de 2026. ¿Cuántos bajaron? ¿Cuántos subieron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Seis embalses de Cundinamarca descendieron: estos son

De acuerdo con el más reciente reporte, el embalse del Sisga tuvo un descenso del 0,190 y quedó con una capacidad de 99,16 %.

En cuanto al embalse de Chisacá, la diferencia fue del 0,144 y cayó a un nivel del 85,00 %.

La Regadera, por su parte, decreció un 0,028 y su estado pasó a ser del 118,34 %.

Al momento de monitorear el embalse de Chuza, la CAR Cundinamarca se percató de que hubo una disminución del 0,830 y su capacidad se situó en 89,63 %.

Además, el embalse de San Rafael tuvo una caída del 0,070 y el Sistema Chingaza decreció un 0,900. Fue así como el primero quedó en 97,41 % y el segundo en 91,39 %.

¿Cuáles fueron los embalses que crecieron este 2 de septiembre de 2026?

Los expertos de la CAR Cundinamarca revelaron que los siguientes cuatro embalses tuvieron un ascenso:

¿En qué nivel están los embalses de Bogotá y Cundinamarca antes de la llegada de El Niño?
RELACIONADO

¿En qué nivel están los embalses de Bogotá y Cundinamarca antes de la llegada de El Niño?

  • Neusa: que creció un 0,091 y quedó en 85,96 %.
  • Tominé: que creció un 0,897 y quedó en 60,47 %.
  • Agregado Norte: que creció un 0,789 y quedó en 67,38 %.
  • Agregado Sur: que creció un 0,072 y quedó en 95,78 %.

Mientras tanto, el embalse de El Hato no registró ninguna novedad y se mantuvo en el 78,08 %.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Hombre habría espiado las conversaciones de su hija de 12 años y la habría agredido en Córdoba

Valle del Cauca

Intentó quemar viva a su madre en su propia casa: la sometía a tratos crueles

Corte Constitucional

Corte Constitucional ordena al exdirector de la UNP pedir disculpas públicas a familia de Miguel Uribe Turbay

Otras Noticias

Instagram

Meta toma drástica decisión que afectará a cientos de usuarios en Instagram

Meta busca diferenciar las cuentas de los usuarios que utilicen herramientas avanzadas dentro de sus contenidos.

Independiente Santa Fe

Santa Fe da buenas noticias previo al clásico ante Millonarios: estos son los convocados

Santa Fe confirmó importantes novedades para enfrentar a Millonarios en el clásico capitalino. Hugo Rodallega y Kilian Toscano regresan a la convocatoria.

Artistas

Cantante venezolano murió en grave accidente de moto: esto se sabe

Dólar

Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa

EPS

Nuevo interventor de la Nueva EPS reveló la grave crisis que recibió: ¿Cuánto necesitan para salvarla?