Novedades en los embalses de Cundinamarca: así quedaron los niveles

En los últimos días, según declaraciones de Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, al menos diez municipios han presentado problemas de abastecimiento de agua.

De hecho, en medio de la temporada del fenómeno de El Niño, Facatativá se encuentra en alerta naranja por el bajo nivel de sus embalses y se han tenido que imponer cortes de agua.

Además, las autoridades han explicado que si las lluvias no colaboran y, aparte, los ciudadanos no cuidan el agua, se tendría que recurrir a medidas más contundentes.

En consecuencia, en el marco de ese escenario, la CAR Cundinamarca reveló los niveles exactos en los que se encuentran los embalses durante este 2 de septiembre de 2026. ¿Cuántos bajaron? ¿Cuántos subieron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Seis embalses de Cundinamarca descendieron: estos son

De acuerdo con el más reciente reporte, el embalse del Sisga tuvo un descenso del 0,190 y quedó con una capacidad de 99,16 %.

En cuanto al embalse de Chisacá, la diferencia fue del 0,144 y cayó a un nivel del 85,00 %.

La Regadera, por su parte, decreció un 0,028 y su estado pasó a ser del 118,34 %.

Al momento de monitorear el embalse de Chuza, la CAR Cundinamarca se percató de que hubo una disminución del 0,830 y su capacidad se situó en 89,63 %.

Además, el embalse de San Rafael tuvo una caída del 0,070 y el Sistema Chingaza decreció un 0,900. Fue así como el primero quedó en 97,41 % y el segundo en 91,39 %.

¿Cuáles fueron los embalses que crecieron este 2 de septiembre de 2026?

Los expertos de la CAR Cundinamarca revelaron que los siguientes cuatro embalses tuvieron un ascenso:

Neusa: que creció un 0,091 y quedó en 85,96 %.

Tominé: que creció un 0,897 y quedó en 60,47 %.

Agregado Norte: que creció un 0,789 y quedó en 67,38 %.

Agregado Sur: que creció un 0,072 y quedó en 95,78 %.

Mientras tanto, el embalse de El Hato no registró ninguna novedad y se mantuvo en el 78,08 %.