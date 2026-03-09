A gritos, una pequeña de 5 años pidió auxilio y alertó a sus vecinos en San Cristóbal: ¿qué estaba pasando?

A gritos, una pequeña de cinco años pidió auxilio desde una vivienda del barrio La Victoria, en San Cristóbal. Sus llamados de ayuda alertaron a los vecinos, quienes decidieron avisar de inmediato a la Policía de Bogotá.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales para verificar qué estaba ocurriendo. Al ingresar al inmueble, encontraron a la menor sola, en pijama y sin la compañía de un adulto responsable.

¿Qué estaba pasando dentro de la vivienda donde fue hallada la niña?

Luego de verificar la situación, los uniformados activaron la ruta de atención integral para proteger a la niña. La menor fue trasladada ante la autoridad competente, que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos y deberá determinar las medidas necesarias para garantizar su protección.

El procedimiento busca establecer las circunstancias en las que la pequeña quedó sola y verificar las condiciones necesarias para salvaguardar su bienestar.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la madre de la niña habría salido de la vivienda en compañía de otras personas, mientras la menor permanecía sola en el lugar.

¿Cuántos menores han sido rescatados en estado de abandono este año?

Según las autoridades, 73 niños, niñas y adolescentes han sido rescatados en la capital durante lo corrido de 2026, en procedimientos relacionados con situaciones que podrían poner en riesgo sus derechos.

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La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que informe oportunamente cualquier situación en la que un menor pueda encontrarse en peligro o desprotegido.

¿Dónde reportar estos casos?

Si conoce un caso en el que un niño, niña o adolescente pueda estar en riesgo, puede comunicarse de inmediato con la Línea de Emergencias 123 de Bogotá, para que las autoridades verifiquen la situación y activen la ruta de protección correspondiente.