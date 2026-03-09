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Independiente Santa Fe recibió FUERTE sanción de Conmebol antes del partido vs. Vasco da Gama

El club reveló las razones mediante un comunicado oficial que se difundió en las redes sociales.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
06:14 p. m.
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Este jueves 3 de septiembre, tras la victoria 3-2 en el clásico vs. Millonarios, Independiente Santa Fe conoció que tendrá que jugar a puerta cerrada las próximas dos fechas en las que sea local.

La decisión la tomó Dimayor tras los desmanes entre las barras del 'cardenal' y América de Cali, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el pasado 22 de agosto.

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Sin embargo, además de esa sanción, Independiente Santa Fe también notificó que la Conmebol le impuso una fuerte multa económica. ¿De cuánto fue? ¿Cuáles fueron los argumentos?

Esta fue la sanción que la Conmebol le impuso a Independiente Santa Fe antes de la ida vs. Vasco da Gama

Mediante un comunicado oficial, Independiente Santa Fe manifestó que tendrá que pagarle 50.000 dólares a la Conmebol por comportamientos que la hinchada tuvo en partidos anteriores.

"La Conmebol nos ha multado con 50.000 dólares por invasión, activación de láser, activación de pirotecnia, lanzamiento de objeto y bandera con mensaje no apropiado", expresó el club.

"Hacemos un llamado a nuestros hinchas por un buen comportamiento y respeto en el estadio; así evitaremos fuertes sanciones y multas económicas que afectan a nuestra institución", concluyó Independiente Santa Fe.

¿Cuándo serán los partidos de Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama, en Copa Sudamericana?

La serie de cuartos de final entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama iniciará el próximo 8 de septiembre, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posteriormente, el 15 de septiembre, en el estadio São Januário, situado en Río de Janeiro, se jugará el partido de vuelta también a partir de las 5:00 de la tarde.

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Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penaltis a River Plate en el estadio Más Monumental.

Mientras tanto, Vasco de Gama dejó en el camino a Olimpia luego de empatar 0-0 en Brasil, pero imponerse 1-4 en Paraguay.

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