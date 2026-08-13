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Empresarios colombianos donan $13.000 millones para atender emergencia del terremoto

Los empresarios del sector privado se volcaron a ayudar a los damnificados, canalizando aportes económicos y logísticos.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
03:59 p. m.
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Días después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó víctimas mortales, desaparecidos y edificaciones destruidas, el sector privado colombiano anunció la donación de 13.000 millones de pesos para atender a los damnificados de la emergencia ocurrida el pasado lunes, en una muestra de solidaridad que se suma a las múltiples iniciativas ciudadanas desplegadas en el país.

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Los recursos empezarán a asignarse a partir de la próxima semana, tras la convocatoria realizada por la Andi en el marco del Congreso Empresarial Colombiano. Los empresarios del sector privado se volcaron a ayudar a los damnificados, canalizando aportes económicos y logísticos.

Gremios coordinan ayuda humanitaria

"Ya los diferentes gremios y sus afiliados vienen coordinando acciones para llevar, obviamente, insumos, comida, los alimentos que sirven para este tipo de tragedias", indicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

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Por su parte, Erika Zarante, presidenta de Latam, señaló: "Algo que nos impacta como país y por eso desde el primer momento nosotros activamos nuestros servicios, que es lo más importante es logísticos y de conectividad, que es lo que una aerolínea pues principalmente puede ofrecer en este momento".

Recursos para reconstrucción y conectividad

En total, más de 13.000 millones de pesos han sido donados por los gremios y empresas participantes. "Estamos en este momento en comunicación con el despacho de la primera dama y con el despacho de la esposa del señor vicepresidente para poder aunar recursos y aunar esfuerzos para que sean justamente los recursos que se puedan llevar en la reconstrucción", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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Los dineros recolectados comenzarán a distribuirse desde la próxima semana, con el objetivo de apoyar la atención inmediata y la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el sismo.

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