Empresarios colombianos donan $13.000 millones para atender emergencia del terremoto

Días después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó víctimas mortales, desaparecidos y edificaciones destruidas, el sector privado colombiano anunció la donación de 13.000 millones de pesos para atender a los damnificados de la emergencia ocurrida el pasado lunes, en una muestra de solidaridad que se suma a las múltiples iniciativas ciudadanas desplegadas en el país.

Los recursos empezarán a asignarse a partir de la próxima semana, tras la convocatoria realizada por la Andi en el marco del Congreso Empresarial Colombiano. Los empresarios del sector privado se volcaron a ayudar a los damnificados, canalizando aportes económicos y logísticos.

Gremios coordinan ayuda humanitaria

"Ya los diferentes gremios y sus afiliados vienen coordinando acciones para llevar, obviamente, insumos, comida, los alimentos que sirven para este tipo de tragedias", indicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

Por su parte, Erika Zarante, presidenta de Latam, señaló: "Algo que nos impacta como país y por eso desde el primer momento nosotros activamos nuestros servicios, que es lo más importante es logísticos y de conectividad, que es lo que una aerolínea pues principalmente puede ofrecer en este momento".

Recursos para reconstrucción y conectividad

En total, más de 13.000 millones de pesos han sido donados por los gremios y empresas participantes. "Estamos en este momento en comunicación con el despacho de la primera dama y con el despacho de la esposa del señor vicepresidente para poder aunar recursos y aunar esfuerzos para que sean justamente los recursos que se puedan llevar en la reconstrucción", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Los dineros recolectados comenzarán a distribuirse desde la próxima semana, con el objetivo de apoyar la atención inmediata y la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el sismo.