Estados Unidos prepara operaciones terrestres contra el narcotráfico en Latinoamérica

Estados Unidos contempla llevar su ofensiva contra el narcotráfico de las aguas internacionales al territorio terrestre de Latinoamérica.

Así lo anunció el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que Washington trabaja con países aliados para desarrollar operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La declaración se produjo durante la visita de Hegseth a Panamá, donde participa en ejercicios militares junto con efectivos de distintos países de la región.

RELACIONADO Estados Unidos apoyará las operaciones militares de Colombia contra el narcotráfico

Estados Unidos busca ampliar sus operaciones contra el narcotráfico

Según Hegseth, la estrategia busca replicar en tierra el tipo de capacidad operativa que Estados Unidos ha utilizado contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos está trabajando con países como Colombia y Ecuador para combatir en territorio terrestre a organizaciones que Washington considera amenazas terroristas.

La estrategia forma parte de una alianza internacional impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que reúne a 19 países del continente en una iniciativa denominada Coalición Anticárteles de las Américas.

Entre los países que hacen parte de esta alianza se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.

Hegseth advierte a los grupos narcotraficantes

Durante sus declaraciones, el secretario de Defensa estadounidense aseguró que la advertencia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico debe tomarse en serio.

Hegseth señaló que el objetivo de la estrategia va desde las redes dedicadas al tráfico de cocaína hasta las organizaciones relacionadas con el comercio de fentanilo en México. También mencionó a remanentes de grupos armados colombianos como posibles objetivos de las operaciones.

El funcionario comparó estas organizaciones con grupos como el Estado Islámico y Al Qaida, al considerar que representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, esas organizaciones son un objetivo”, afirmó Hegseth.

¿Qué países podrían participar en las operaciones?

La estrategia estadounidense contempla trabajar con gobiernos aliados de la región. Hegseth mencionó expresamente a Colombia y Ecuador como socios para desarrollar capacidades contra las organizaciones de narcotráfico.

La Coalición Anticárteles de las Américas incluye a varios países latinoamericanos, principalmente gobiernos de orientación política de derecha.

Sin embargo, México no forma parte de esta alianza, pese a que en su territorio operan algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

Estados Unidos defiende los ataques contra presuntas narcolanchas

El anuncio de posibles operaciones terrestres se produce después de meses de ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades estadounidenses, la campaña comenzó en septiembre y se ha desarrollado en aguas del Caribe y del Pacífico oriental. Los ataques han dejado al menos 215 personas muertas, según el balance mencionado por Hegseth.

La ofensiva ha generado cuestionamientos de juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han advertido que algunas de estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Hegseth, sin embargo, defendió la estrategia y sostuvo que Washington no pretende someter a los presuntos integrantes de estas redes a procesos judiciales que, según su argumento, podrían terminar con su liberación.

RELACIONADO Estados Unidos amplía requisito de mantener públicas las redes sociales a solicitantes de visa

El secretario de Defensa aseguró que Estados Unidos utilizará “todas las capacidades” de su Gobierno para desmantelar las estructuras del narcotráfico.

Una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico

El anuncio de operaciones terrestres representa una posible ampliación de la estrategia antidrogas de la administración Trump en América Latina.

De concretarse, las acciones podrían incrementar la cooperación militar entre Estados Unidos y algunos gobiernos de la región, pero también abrirían nuevos debates sobre soberanía, jurisdicción, uso de la fuerza y respeto por los derechos humanos.

Por ahora, Hegseth aseguró que Washington trabaja con sus aliados para desarrollar una capacidad operativa que permita combatir a las organizaciones narcotraficantes también fuera de las aguas internacionales.