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Johan Mojica sorprendió y cambió de equipo tras disputar el Mundial 2026: es oficial

Johan Mojica cambió de equipo tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. El lateral fue anunciado como nuevo jugador del Getafe.

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Foto: @RCD_Mallorca

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
03:08 p. m.
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El mercado de fichajes sigue dejando novedades para los futbolistas colombianos en Europa. Esta vez el protagonista es Johan Mojica, quien definió su futuro después de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia y tendrá un nuevo reto en el fútbol español para la temporada que está por comenzar.

Johan Mojica es nuevo jugador del Getafe

El Getafe CF confirmó un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso de Johan Mojica, lateral izquierdo de 33 años que se incorporará al conjunto azulón para la temporada 2026/2027.

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Con este movimiento, el colombiano continuará compitiendo en España y llegará al Coliseum para reforzar una posición en la que puede aportar experiencia, recorrido y conocimiento de LaLiga.

Mojica conoce ampliamente el fútbol español. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca. Además, tuvo una experiencia en Italia como jugador del Atalanta.

Ahora comenzará una nueva etapa con el Getafe, convirtiéndose en otro de los futbolistas de la Selección Colombia que cambia de club después de la Copa del Mundo.

La trayectoria de Johan Mojica con la Selección Colombia

El lateral también ha construido una extensa carrera con la Selección Colombia, en la que durante los últimos años se convirtió en una de las alternativas habituales para ocupar la banda izquierda.

Mojica hizo parte de la nómina colombiana que disputó el Mundial de Rusia 2018, competencia en la que la Tricolor llegó hasta los octavos de final.

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Años después volvió a tener protagonismo internacional al ser convocado para la Copa América 2024, torneo en el que Colombia alcanzó la final.

Su continuidad en el combinado nacional también le permitió formar parte de la convocatoria dirigida por Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026.

Tras finalizar su participación mundialista, Mojica ya tiene definido su siguiente desafío. El colombiano permanecerá en LaLiga, pero cambiará los colores del Mallorca por los del Getafe para afrontar la temporada 2026/2027.

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