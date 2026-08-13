Quimbaya: el municipio de 50.000 habitantes que registra afectaciones en 1.000 viviendas

El drama de los habitantes de Quimbaya, en el departamento del Quindío, ha quedado en segundo plano por las afectaciones registradas en las grandes ciudades, tras el sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Junto a otras zonas rurales, de difícil acceso, las ayudas han tardado en llegar, obligando a sus habitantes a trabajar con las uñas, mientras mantienen la esperanza de que, en algún momento, el Gobierno nos ayude a reconstruir sus vidas.

Su alcalde, Juan Manuel Rodríguez, advirtió en diálogo con Noticias RCN que en el municipio, de “cerca de 50.000 habitantes, el reporte hablaba de 1.000 viviendas afectadas, de las cuales, 500 a 550 están destruidas totalmente o tendrán que ser demolidas, pero tenemos también las vías de acceso a Armenia cerradas, al igual que la conjunción con el departamento del Valle y el municipio de Filandia”.

Habitantes de Quimbaya ni siquiera han podido comunicarse con sus familias:

Quimbaya ha sufrido también los problemas de señal que mantienen incomunicadas a pequeñas poblaciones afectadas por el sismo que, según el Servicio Geológico Colombiano, ha sido el de mayor potencia en los últimos diez años:

“Estamos incomunicados, no tenemos telefonía, el Internet es intermitente y no hemos podido comunicarnos con las personas de fuera”. Pero, sin duda, lo que más preocupa al mandatario es que los pobladores que resultaron heridos durante el sismo están siendo atendidos en un centro de salud improvisado y no tienen a dónde más llevarlos:

“Tenemos un hospital temporal en el coliseo, porque el hospital principal se tumbó hace algunas semanas, pero hay 90 heridos tras la catástrofe del día lunes. Además, la sede de la Alcaldía no funciona, no la podemos ocupar y estamos trabajando desde carpas”.

Último balance de la UNGRD sobre el sismo de magnitud 7,4:

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sismo de magnitud 7,4 registrado a primera hora del lunes 10 de agosto ha cobrado la vida de 273 personas.

Otras 3.826 resultaron heridas y las labores de búsqueda han permitido rescatar a 348 personas que necesitaron ayuda de las autoridades tras el movimiento de gran magnitud que causó afectaciones en 75.654 viviendas, dejó a otras 12.563 destruidas y a 172 edificios colapsados.