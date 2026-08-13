Dolor en Calima Darién por el terremoto: cuatro niños murieron entre los escombros de una escuela

El terremoto de magnitud 7.4 dejó devastadoras destrucciones en Valle del Cauca, el departamento más afectado en esta emergencia.

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Entre los daños, está incluido el colapso total de la iglesia parroquia Nuestra Señora del Socorro, 600 viviendas afectadas y más de 200 viviendas completamente destruidas en Calima Darién.

Así narró la profesora el trágico momento

La tragedia cobró especial dramatismo en la sede educativa María Inmaculada, donde cuatro niños de primaria perdieron la vida.

Los menores se encontraban en el establecimiento educativo cuando ocurrió el sismo. A pesar de que los estudiantes y sus profesoras habían practicado previamente rutas de evacuación y protocolos de prevención, durante la salida del edificio, uno de los muros colapsó y dejó atrapados a varios niños. Cuatro menores fallecieron y diez más resultaron heridos.

Ana María Giraldo, profesora del colegio, describió el momento: “La esquina empieza a caer y ahí coge a los niños”. Las víctimas mortales identificadas son María José, Emanuel, Jesús y Anthony, este último de siete años.

Mientras que las exequias de Anthony se realizaron, los padres de los otros tres menores enfrentan una dolorosa espera, dado que denuncian que Medicina Legal no les ha entregado los cuerpos. Inclusive, les han dicho que deben esperar 120 días más.

Desgarrador relato de Óscar: quedó herido en sus piernas

Entre los heridos se encuentra Óscar, un niño que fue dado de alta del hospital, pero posteriormente presentó complicaciones. El menor le decía constantemente a su mamá: “Me duelen las piernas, no las siento. Tengo mucho dolor”. Según reportes, presenta una posible fractura en sus articulaciones y requiere atención especializada.

La madre hizo un llamado en búsqueda de apoyo: “Yo necesito que, por favor, me ayuden; así sea con una rifa porque nosotros somos de bajos recursos”. La familia busca recursos para costear el tratamiento médico necesario.

El alcalde del municipio también realizó un llamado de auxilio, señalando que las familias campesinas de la parte alta de la región necesitan ayuda urgente. La comunidad se mantiene unida en medio del dolor, mientras las autoridades coordinan las labores de asistencia a los damnificados por esta tragedia natural.