Alertan que el fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad fuerte en el país

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical y podría mantenerse hasta los primeros meses de 2027, de acuerdo con el más reciente seguimiento realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Ideam lanza fuerte advertencia sobre el Fenómeno El Niño

La entidad señaló que ya se completó un tercer trimestre móvil consecutivo con señales de El Niño tanto en el océano como en la atmósfera, mientras que los modelos climáticos internacionales anticipan una alta probabilidad de que el fenómeno continúe durante los próximos meses.

Uno de los escenarios que genera mayor atención es la posibilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Según las proyecciones analizadas por el Ideam y otros centros internacionales de predicción climática, existe una probabilidad superior al 90% de que las condiciones asociadas con El Niño persistan hasta, al menos, el primer trimestre de 2027.

El organismo explicó que el sistema océano-atmósfera continúa fortaleciéndose, con una importante acumulación de calor debajo de la superficie del Pacífico ecuatorial y una respuesta atmosférica cada vez más relacionada con el calentamiento del océano.

Los modelos estadísticos y dinámicos coinciden en anticipar la continuidad del fenómeno durante el segundo semestre de 2026.

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con la intensidad que podría alcanzar el fenómeno.

Los escenarios más recientes contemplan una probabilidad superior al 70% de que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superen los 2 °C, condición asociada con un evento de intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Además, el Ideam señala una probabilidad del 69% de que durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”, con valores que podrían superar los registrados en eventos de El Niño desde 1950.

¿Cómo afectaría El Niño a Colombia?

La evolución del fenómeno podría generar cambios importantes en las condiciones climáticas del país.

El Ideam advierte que algunas regiones podrían experimentar menores precipitaciones y temperaturas del aire superiores a los valores habituales, especialmente en sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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La combinación entre menos lluvias y temperaturas más elevadas puede aumentar la evaporación del agua y la demanda hídrica de los ecosistemas, además de generar condiciones de estrés hídrico en zonas especialmente vulnerables.

Uno de los posibles impactos está relacionado con la disponibilidad del recurso hídrico.

La reducción de las precipitaciones podría provocar un descenso progresivo en los niveles de ríos, quebradas, embalses y reservorios. Esto podría generar dificultades para el abastecimiento de agua destinada al consumo humano y aumentar la presión sobre actividades como la agricultura, la ganadería y la generación de energía hidroeléctrica.

Por otro lado, también aumentaría el riesgo de incendios forestales. Las altas temperaturas y la reducción de las lluvias también podrían favorecer la aparición y propagación de incendios de cobertura vegetal.

En zonas donde exista vegetación seca y condiciones de déficit hídrico, el riesgo podría aumentar, con posibles consecuencias adicionales sobre la calidad del aire.

El Ideam recomienda reforzar las medidas de prevención y los sistemas de monitoreo para detectar oportunamente este tipo de emergencias.