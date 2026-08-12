En delicado estado de salud se encuentra Daniela, rescatada de los escombros en Pereira

Tras más de 30 horas del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia y 12 de labores de rescate, Daniela Largo logró ser sacada de los escombros de un edificio en Pereira.

Fue trasladada al Hospital San Jorge donde llegó pasadas las 8:30 p.m. Debido a la deshidratación severa, las heridas y el tiempo pasado bajo el concreto, sufrió un paro cardiorrespiratorio. En diálogo con Noticias RCN, Julio Largo, padre de Daniela, indicó que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida.

"Duraron 17 minutos reanimándola, la reanimaron, la estabilizaron y ya la entraron a UCI. En estos momentos se encuentra en UCI, en delicado estado de salud".

Pidió oraciones por la salud de su hija. "Mi niña necesita de las oraciones y del acompañamiento de todos. Estamos hermanos de Dios y de los médicos porque están en estado crítico todavía".

De acuerdo a lo relatado por Julio, la mujer rescatada tiene afectaciones en un brazo y un pulmón.

"De pronto haya que amputarle un brazo, debido a que ese brazo estuvo sin circulación sanguínea durante mucho tiempo (...) el lado izquierdo que fue el que la placa de concreto le aprisionó el pecho. Entonces tiene un pulmón un poco afectado".

Tras 36 horas, Daniela fue rescatada de los escombros

En la noche del martes 11 de agosto, en un trabajo articulado con Bomberos Pereira, Ponalsar y el equipo USAR, sacaron de los escombros de un hotel que colapsó.