¿Qué se puede donar en los puntos de acopio de los Bancos de Alimentos de Colombia?

La atención mundial e internacional está centrada en la situación de Colombia. El país sigue afectado por los estragos que dejó el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

El balance más reciente de Asocapitales con corte al 11 de agosto indicó que el fuerte sismo dejó 188 fallecidos: 95 en Cali, 79 en Pereira, nueve en Quibdó y cinco en Manizales. Además, hay más de 1.600 heridos.

¿Qué alimentos se pueden donar?

A lo largo del territorio colombiano, se han dispuesto acopios para recibir ayudas humanitarias. Una de las entidades más importantes para este proceso es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

Ingrid Brown, la gerente logística, estuvo en La FM aclarando las dudas y explicando cómo la ciudadanía puede ayudar. En primer lugar, contó que hay más de 20 puntos intermedios de acopios en Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Medellín, entre otras ciudades.

En los bancos se están recibiendo productos en especie, lo que se traduce en alimentos de canasta básica familiar que no sean perecederos: agua en botellas plásticas, arroz, pasta, fríjol, lentejas, garbanzos, comida enlatada, productos listos para el consumo (snacks o papitas en bolsa, por ejemplo) y leche en polvo o UHT (la que no necesita cadena de frío).

¿Qué otros productos, aparte de comida, se pueden donar?

Teniendo en cuenta que no hay posibilidad de refrigeración, no se reciben huevos, carne, verduras, frutas o vegetales.

Ahora, con respecto a otros elementos que no sean de comida, se reciben kits de productos de aseo (con cepillos de dientes, cremas dentales, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para bebés y adultos y toallas para secarse el cuerpo).

Brown también contó que se reciben donaciones de carpas para seguir adecuando los puntos de albergue, principalmente en Pereira y Manizales, dos de las ciudades más afectadas. También se necesitan colchonetas, mantas y frazadas. Los bancos no están recibiendo textiles (ropa) ni medicamentos. Para estos objetos, hay otras entidades encargadas del proceso.