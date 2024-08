Preocupación en Inspección de la Policía de Atanquez, Cesar: desordenaron sus documentos clandestinamente

Un grave hecho fue registrado en la Inspección de la Policía del corregimiento de Atanquez, en Valledupar. Los funcionarios denunciaron que alguien ingresó de manera clandestina y desordenó los documentos que se encontraban en ese despacho.

Estos hechos, según las versiones entregadas ante las autoridades, ocurrieron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de agosto. Por lo tanto, Ana Lucía Castro Estrada, la inspectora, se reunió con la Policía Nacional y con los líderes de la etnia Kankuama, quienes pertenecen a ese territorio, para que se avance en la investigación correspondiente y se esclarezca lo sucedido.

¿Qué hipótesis se están manejando sobre la vandalización a la Inspección de la Policía de Atanquez, Cesar?

Los investigadores de la Policía Nacional han determinado que, al parecer, los responsables del desorden de documentos hicieron un hueco en una de las paredes de la Inspección y que así fue como lograron entrar.

En ese lugar, según la inspectora Ana Lucía Castro Estrada, no se guarda dinero en efectivo ni objetos de valor. Por lo tanto, teniendo en cuenta que presuntamente tampoco se raptó ninguno de los documentos, sino que solo se dejaron regados, se han contemplado las ideas de que haya sido un acto de vandalismo o una intimidación que tendría el fin de generar pánico.

Sin embargo, las autoridades han manifestado que llegarán al fondo de lo sucedido debido a que la etnia Kankuama ha sido víctima de múltiples vulneraciones y la prioridad es evitar que se presenten nuevas afectaciones en su contra.

¿Qué han dicho las voces oficiales acerca de la vandalización a la Inspección de la Policía de Atanquez, Cesar?

“El lunes yo no llegué temprano a la oficina, me encontraba en un Consejo de Mayores cuando me avisaron”, aseguró la inspectora Ana Lucía Castro Estrada.

En ese sentido, se realizará una reunión con la comunidad Kankuama para determinar si alguien pudo ser testigo de los hechos y comenzar a revelar conclusiones clave.

Por el momento, las autoridades de la etnia Kankuama están construyendo sus primeras líneas de investigación, pero la Fiscalía General de la Nación también atenderá el caso para tratar de que el proceso sea más célere.