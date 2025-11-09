CANAL RCN
“Habló con mucha arrogancia y luego se arrodilló”: mensaje de Charlie Kirk a Petro en medio de tensiones con EE. UU.

Kirk fue asesinado la tarde del miércoles en medio de un debate universitario al aire libre.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:18 p. m.
En vida, el comentarista político Charlie Kirk se dedicó a las redes sociales y a realizar eventos de debate en universidades en los que abordaba temas como el cambio climático, la familia tradicional y el porte de armas, demostrando, siempre, su apoyo a las políticas de la segunda administración Trump.

Y fue, precisamente, en ese contexto en el que el 26 de enero del 2025, se sumó a las voces de rechazo en los Estados Unidos a la respuesta del presidente Petro por el primer vuelo con migrantes indocumentados que fue enviado al país.

El mandatario se negó a recibir a los colombianos que fueron deportados en un vuelo militar, en el que viajaban esposadas de pies y manos; lo que generó gran molestia en la administración Trump y desató la primera crisis, en muchos años, entre ambos países.

¿Qué dijo Charlie Kirk al respecto?

Tras conocer la noticia, Charlie sugirió que el gobierno colombiano cambiaría de opinión con la amenaza de aranceles del Gobierno Trump: “Esperen a que empecemos a poner impuestos a las remesas a Colombia”.

Pronostico que son tardó en cumplirse, como advirtió en su cuenta de X: “Colombia aceptó recoger a estos ilegales, pero AÚN no ha aceptado futuros vuelos de deportación. Todas las sanciones siguen adelante hasta que cedan. No se metan con Estados Unidos. No se metan con Estados Unidos”.

Una vez superada la crisis, Charlie compartió un mensaje sobre el talante de Petro:

Bogotá y Washington llegaron a un acuerdo, tras la escalada de tensiones, que la Casa Blanca anunció en sus canales oficiales: “El gobierno de Colombia ha acordado todas las condiciones del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los que lleguen en aviones militares, sin limitaciones ni dilación”.

Foto: Charlie Kirk
Foto: Charlie Kirk

Sin embargo, Charlie Kirk quiso dejar un mensaje sobre Petro que, en las últimas horas, fue recordado en Internet:

“El presidente de Colombia cedió en cuestión de horas ante todas las exigencias de Trump. Habló con mucha arrogancia durante unas horas y luego se arrodilló. Que esto sea una advertencia para cualquier país del mundo: ustedes no mandan. Estados Unidos ha vuelto”.

