¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?

Un nuevo hecho violento sacude y tiene consternada a la población de Estados Unidos. El activista afín al presidente Donald Trump, murió tras ser víctima de un ataque armado.

La víctima de este crimen fue Charlie Kirk, quien estaba en un evento de Utah Valley University. Las imágenes viralizadas en redes sociales son inquietantes, los presentes grabaron el momento en el que el activista recibe el disparo en la zona del cuello.

Autoridades buscan al asesino

Kirk, de 31 años, fue llevado a un centro médico de urgencia. Sin embargo, la triste noticia la dio Trump por medio de Truth Social: “El gran e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”.

“Hoy, alrededor de las 12:10, alguien disparó contra el orador invitado, Charlie Kirk. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido”, informó la universidad a través de redes sociales.

Minutos después, se anunció el cierre del campus y la cancelación de las clases hasta nuevo aviso: “Les pedimos paciencia durante este proceso. Les mantendremos informados lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo”.

El expresidente Joe Bien se pronunció: “En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”.

La trayectoria de Charlie Kirk

La víctima nació el 14 de octubre de 1993 en Illinois. A los 18 años, fue fundador y presidente de Turning Point USA, organización activista conservadora que tiene más de 250 mil estudiantes. Además, fue presidente de Students for Trump, otra organización universitaria afín al mandatario.

A lo largo del país norteamericano, se volvió una de las imágenes del movimiento estudiantil conservador. Durante las elecciones de 2016, apoyó públicamente a Trump, quien resultó electo. El año pasado también lo apoyó en lo que resultó su segunda elección tras cuatro años de haber dejado el poder.