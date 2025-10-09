CANAL RCN
Internacional Video

¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?

Kirk estaba en un evento universitario, cuando recibió un disparo. Trump lamentó su muerte.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
05:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho violento sacude y tiene consternada a la población de Estados Unidos. El activista afín al presidente Donald Trump, murió tras ser víctima de un ataque armado.

Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana
RELACIONADO

Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana

La víctima de este crimen fue Charlie Kirk, quien estaba en un evento de Utah Valley University. Las imágenes viralizadas en redes sociales son inquietantes, los presentes grabaron el momento en el que el activista recibe el disparo en la zona del cuello.

Autoridades buscan al asesino

Kirk, de 31 años, fue llevado a un centro médico de urgencia. Sin embargo, la triste noticia la dio Trump por medio de Truth Social: “El gran e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”.

“Hoy, alrededor de las 12:10, alguien disparó contra el orador invitado, Charlie Kirk. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido”, informó la universidad a través de redes sociales.

Donald Trump asegura que la firma en la supuesta carta a Jeffrey Epstein no es la suya
RELACIONADO

Donald Trump asegura que la firma en la supuesta carta a Jeffrey Epstein no es la suya

Minutos después, se anunció el cierre del campus y la cancelación de las clases hasta nuevo aviso: “Les pedimos paciencia durante este proceso. Les mantendremos informados lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo”.

El expresidente Joe Bien se pronunció: “En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”.

La trayectoria de Charlie Kirk

La víctima nació el 14 de octubre de 1993 en Illinois. A los 18 años, fue fundador y presidente de Turning Point USA, organización activista conservadora que tiene más de 250 mil estudiantes. Además, fue presidente de Students for Trump, otra organización universitaria afín al mandatario.

A lo largo del país norteamericano, se volvió una de las imágenes del movimiento estudiantil conservador. Durante las elecciones de 2016, apoyó públicamente a Trump, quien resultó electo. El año pasado también lo apoyó en lo que resultó su segunda elección tras cuatro años de haber dejado el poder.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Revelan el video del momento exacto del brutal ataque contra Iryna Zarutska en tren de Estados Unidos

Artistas

Encontraron a una reconocida influencer reportada como desaparecida: su estado es delicado

Francia

Casi 500 manifestantes fueron detenidos en jornada de protestas en Francia convocada por "Bloqueemos todo"

Otras Noticias

Selección Colombia

Luis Díaz y la fría advertencia para sus compañeros en la Selección Colombia tras golear a Venezuela

El delantero de la Selección Colombia habló tras sellar la clasificación al Mundial y envió un mensaje contundente para los demás jugadores del equipo.

Colpensiones

Colpensiones da aviso a quienes heredan una pensión en Colombia: este es el monto que recibirán

Conozca todo lo que debe tener en cuenta a la hora de recibir una pensión de herencia.

Disidencias de las Farc

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi

Miss Universe Colombia

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos