Fotos del supuesto tirador que acabó con la vida de Charlie Kirk fueron publicadas por el FBI

El Departamento de Seguridad Pública de Utah y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Salt Lake City buscan de manera incansable al tirador que acabó con la vida del comentarista político Charlie Kirk, en un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), la tarde del miércoles, 10 de septiembre.

Kirk, cofundador del grupo para jóvenes conservadores Turning Point USA, se encontraba en uno de sus famosos debates universitarios, que bautizó: "Demuéstrame que estoy equivocado", en los que abordaba temas como el porte de armas, la familia tradicional y el cambio climático, siempre demostrando su apoyo a las políticas de la administración Trump.

De hecho, la última pregunta que recibió fue: "¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?" y mientras respondía: "¿Contando o sin contar la violencia de las pandillas?", jalaron del gatillo.

FBI publicó una serie de fotografías del supuesto homicida:

A media mañana, este jueves 11 de septiembre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Salt Lake City publicó una serie de fotografías del presunto homicida y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su paradero:

“Solicitamos la colaboración del público para identificar a esta persona de interés, en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, en la Universidad del Valle de Utah”.

El miércoles, las autoridades detuvieron a dos sospechosos, pero ninguno se encontraba relacionado con el crimen.

Sin embargo, el agente especial del FBI Robert Bohls, informó que el equipo de investigadores encontró un rifle de cerrojo de alta potencia, con el que se habría disparado a Kirk:

“Este rifle se recuperó en una zona boscosa por la que huyo el tirador; por lo tanto, el laboratorio del FBI analizará el arma. Los investigadores también recopilaron una huella de calzado, la huella de una palma y la de un antebrazo, para su análisis”.

¿Qué otros detalles se conocen sobre la investigación?

En un video difundido en redes sociales, minutos después al tiroteo, se ve una sombra moviéndose por el tejado de uno d ellos edificios del campus, ubicado a 130 metros de donde se encontraba Kirk.

La grabación aún debe ser analizada por las autoridades, pero, hasta entonces, el presidente Trump solicitó elevar las banderas a media asta en todo el país y envío un mensaje a la familia de la víctima, con quien había compartido en diferentes oportunidades:

“El gran e, incluso, legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la juventud en Estados Unidos tanto como Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia ¡Charlie, te queremos!”.