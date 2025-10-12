EN VIDEO | Impresionante persecución: Capturan a tres hombres con arma ilegal en Bogotá

El operativo, que inició en el barrio Country, activó un plan candado que permitió cerrar las rutas de escape en cuestión de minutos. Gracias a la rápida reacción de los uniformados de la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe, las autoridades incautaron el automotor y hallaron un revólver con munición escondido en su interior. Este caso se suma al incremento de incautaciones de armas de fuego en la capital, una problemática que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía.

Persecución en Rafael Uribe terminó con tres capturados

La Policía de Bogotá reportó que la intervención se dio mientras las patrullas adelantaban labores de control en el barrio Country. Al detener un vehículo con tres ocupantes, los uniformados ordenaron a los pasajeros descender, pero estos intentaron embestir a la patrulla y huyeron del lugar. La reacción inmediata permitió activar un plan candado que cerró las posibles vías de escape y facilitó la ubicación del automotor a pocas cuadras.

Hallazgo del arma ilegal durante el registro del vehículo

Cuando las autoridades lograron interceptar el carro, procedieron con el registro correspondiente. En el interior encontraron un arma de fuego tipo revólver con munición, oculta estratégicamente para evitar ser detectada. Tanto el vehículo como el arma fueron incautados como material probatorio. Los tres ocupantes quedaron bajo custodia policial y fueron trasladados para su judicialización.

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía

Tras la captura, los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. Este procedimiento forma parte del trabajo permanente de las autoridades para disminuir los índices delictivos en Bogotá, especialmente aquellos relacionados con el uso de armas no autorizadas.

Aumento en la incautación de armas ilegales en Bogotá

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año se ha registrado un aumento del 25 % en la incautación de armas ilegales. Esto representa 308 casos más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades han logrado la captura de más de 33.000 personas por distintos delitos, una cifra que evidencia el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en la ciudad.