CANAL RCN
Colombia

Ofrecen recompensa de hasta $100 millones por responsables de incendio en Politécnico de Medellín

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Foto: @FicoGutierrez / X

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:48 a. m.
La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables del incendio ocurrido en una de las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, un hecho que generó rechazo entre autoridades y comunidad académica.

Ofrecen millonaria recompensa por incendio en Politécnico de Medellín

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de prender fuego a un salón de esta institución de educación superior pública.

En su mensaje, el mandatario departamental manifestó su preocupación por el impacto de este tipo de actos violentos en espacios educativos.

Señaló que no es aceptable que acciones de este tipo busquen generar miedo y zozobra en un centro académico al que asisten miles de jóvenes con el objetivo de formarse profesionalmente.

“No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”, se lee en el trino.

La Gobernación reiteró su respaldo a las autoridades judiciales y de seguridad para avanzar en las investigaciones correspondientes y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

¿Por qué se provocó el incendio dentro del politécnico?

Cabe mencionar que la conflagración se registró el mismo día en que estaba prevista la posesión de su nuevo rector, Haver González Barrero.

Según la información conocida, un grupo de aproximadamente diez personas encapuchadas ingresó a una oficina del campus y provocó el incendio que afectó una estructura de dos niveles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó lo ocurrido y calificó el ataque como un acto terrorista, señalando que este tipo de acciones no tienen justificación.

El mandatario expresó su preocupación por la interrupción de exámenes finales y procesos administrativos, y aseguró que este tipo de hechos generan temor entre la mayoría de los estudiantes, quienes resultan afectados por el accionar violento de unos pocos.

