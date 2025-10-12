CANAL RCN
Internacional

Descartan que la nobel de paz María Corina Machado se mantengan en el exilio tras viaje a Noruega

De acuerdo con un audio revelado por el Comité del Nobel, María Corina viajó a Noruega y podría sumarse a otros eventos tras la ceremonia de premiación.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:50 a. m.
La ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo tomó un giro inesperado: a pesar de que estaba prevista su asistencia, la líder opositora María Corina Machado no apareció para recibir la distinción, cuyo valor incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa asumió la responsabilidad de aceptar el reconocimiento y leer el discurso que Machado había preparado.

La ausencia de la activista y política venezolana, de 58 años, elevó la preocupación sobre su seguridad en el mundo. Desde agosto de 2024 permanece en la clandestinidad y no se le ve en público desde enero, mientras su paradero sigue siendo un misterio incluso en la antesala del acto más importante de su carrera política. Aun así, decenas de venezolanos en el exilio se desplazaron hasta la capital noruega para acompañarla simbólicamente.

Allegados a María Corina descartan el exilio como opción de vida:

En medio de ese clima de incertidumbre, su exjefa de campaña, Magalli Meda, rompió el silencio con un mensaje contundente. A través de una declaración difundida en la cuenta @ConVzlaComando en X, indicó que Machado no contempla abandonar definitivamente su país. “Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (…) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, sostuvo.

Entre marzo de 2024 y mayo de 2025, Meda estuvo refugiada en la embajada de Argentina junto a otros opositores para evitar ser arrestada. Posteriormente logró escapar en una operación cuyos detalles permanecen bajo estricta reserva.

Comité del Nobel reveló que María Corina viajó a Noruega:

Las declaraciones de Meda reafirman la convicción de Machado de no aceptar “el exilio” como una opción de vida, aun cuando su seguridad se ve en riesgo.

Antes de la ceremonia, el Comité del Nobel publicó un audio de María Corina, en el que informaba que estaba a punto de tomar un vuelo a Noruega: “(Son) Muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy muy agradecida con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano (…) Estoy muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora”.

