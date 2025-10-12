Oficial: este es el nuevo equipo de la Liga BetPlay que ocupará el lugar de La Equidad

Este 10 de diciembre, se llevó a cabo la presentación oficial de un nuevo club en el fútbol colombiano. Se trata de Internacional de Bogotá, la institución que estará reemplazando a La Equidad, equipo que se mantuvo en el fútbol profesional colombiano desde 2003.

Cabe recordar que este equipo llegó a Colombia tras adquirir la ficha de los 'aseguradores' a inicios de 2025. Fue comprado por un grupo de inversión liderado por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes le plasmaron otra identidad.

Así es el escudo de Internacional de Bogotá

Aunque previamente se había filtrado su nombre y escudo, la información todavía no era oficial. Finalmente se confirmaron los rumores y tendrá una identidad 100% bogotana, donde resaltan sus colores blancos, dorados y negro, la representación de los cerros orientales de la capital y el cóndor andino como figura principal del logo.

Desde el momento en el que se oficializó la inversión, los nuevos dueños se hicieron cargo del equipo y la nómina con la que La Equidad jugó este 2025 ya está bajo su gestión, por lo que se espera que el grueso del plantel se mantenga tras este cambio de identidad.