¡Reconocida influencer será mamá! Así confirmó su embarazo

La influencer reveló la ecografía y la reacción de su esposo. Estos son los detalles.

Foto: Joté Guzmán, la reconocida influencer, confirmó que está embarazada.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
10:27 a. m.
Los seguidores de una reconocida influencer se encuentran llenos de emoción debido a que ella, a través de sus redes sociales, anunció que está esperando un bebé.

Se trata de Joté Guzmán, que en Instagram tiene 31 mil seguidores y se destaca por subir contenidos relacionados con los hábitos y las recetas que se pueden preparar en casa.

La entrenadora en salud, que se casó con su esposo Sebastián Ortiz en 2024, subió un post en el que mediante seis fotos mostró su vientre, la ecografía y la felicidad que invade a su hogar por la dulce espera.

Así fue como Joté Guzmán, la reconocida influencer, confirmó que está embarazada

Joté Guzmán, el pasado 9 de diciembre de 2025, reveló en las redes sociales que se encuentra viviendo una de las etapas más soñadas de su vida.

"Teníamos un secreto guardado: 'baby coqui' viene en camino. Sí, somos papás y estamos inmensamente felices", comenzó escribiendo.

"Hace un año prendimos juntos una velita por nuestros hijos y hoy es una realidad. Dios nos ama mucho", agregó.

Además, las seis fotos que compartió fueron las siguientes:

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Joté Guzmán, la reconocida influencer, tras la confirmación de su embarazo

Luego del emotivo post de Joté Guzmán, los seguidores le han escrito múltiples mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

"Vamos a ser tíos otra vez", "felicitaciones", "me muero de la felicidad", "qué espectacular", "serán unos súper papás", "es un amor inexplicable", "ya tiene su primer peluche", "todo esto es tan hermoso", "divinos esos papás", "bienvenidos a la mejor época de sus vidas", "estoy atento de las reacciones", "muchas bendiciones", "se lo tenían bien guardado", "tengo el corazón feliz por el 'mini coquito'" y "qué belleza", han sido algunas de las palabras más destacadas.

 

 

