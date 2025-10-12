CANAL RCN
Abren investigación masiva por muertes que habrían ocurrido tras la aplicación de vacunas anticovid

La administración Donald Trump es quien está analizando los reportes de fallecimientos que podrían estar vinculados a las dosis.

diciembre 10 de 2025
10:09 a. m.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que adelanta una investigación de gran escala para revisar fallecimientos que podrían estar vinculados a la aplicación de vacunas contra el covid-19.

La confirmación fue entregada por el portavoz del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien es conocido por su postura escéptica frente a los biológicos y por afirmaciones previas sin sustento científico.

Investigan vacunas anticovid por muertes tras su aplicación

El vocero Andrew Nixon señaló a la AFP que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lleva a cabo “una investigación exhaustiva” de reportes que abarcan diferentes grupos de edad y que involucran muertes que habrían ocurrido después de la aplicación de dosis anticovid.

Según Nixon, el proceso está en curso y no existen detalles públicos sobre los métodos utilizados, los datos analizados ni los plazos previstos para la conclusión de la revisión.

Lo que se sabes es que la verificación interna se había concentrado inicialmente en reportes sobre fallecimientos infantiles. Sin embargo, se filtró un documento interno de la FDA a finales de noviembre.

El memorandum, atribuido a un alto funcionario de la entidad, aseguraba que las vacunas anticovid estarían asociadas a por lo menos diez muertes de menores.

El documento no incluía evidencia para respaldar esa afirmación.

¿Qué dice la ciencia sobre la vacunas para el covid-19?

A pesar de la repercusión del documento filtrado, los análisis internacionales continúan señalando que las vacunas contra el covid-19 han demostrado eficacia y un perfil de seguridad respaldado por estudios extensos.

Las autoridades sanitarias globales han enfatizado que, aunque existen casos excepcionales de efectos adversos graves, estos no superan los beneficios de la inmunización en la gran mayoría de la población.

